IZNAD BUGARSKE

Drama na nebu. Ursula von der Leyen prisilno sletjela. Rusi ometali GPS zrakoplova

Piše Filip Sulimanec,
Drama na nebu. Ursula von der Leyen prisilno sletjela. Rusi ometali GPS zrakoplova
Foto: Reuters

Von der Leyen je bila na turneji po istočnoeuropskim državama EU kako bi raspravila o jačanju obrambene spremnosti Unije u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu

Zrakoplov predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, prisilno je sletio uz pomoć papirnatih karata zbog ometanja GPS signala pri prilasku zračnoj luci u Plovdivu. Incident se smatra ruskom sabotažom, a potvrđeno je da je cijelo područje oko zračne luke ostalo bez GPS signala. Von der Leyen je bila na turneji po istočnoeuropskim državama EU kako bi raspravila o jačanju obrambene spremnosti Unije u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, piše Financial Times.

 - Cijelo područje zračne luke ostalo je bez GPS signala -rekao je jedan od dužnosnika i dodao da se neosporno radi o ometanju. Nakon što je avion kružio oko zračne luke sat vremena, pilot je donio odluku da sleti ručno koristeći analogne karte, dodali su. Bugarska uprava za zračni promet potvrdila je incident u izjavi za Financial Times.

SIGURNOSNA JAMSTVA Ursula Von der Leyen: 'Europa izrađuje precizne planove za slanje trupa u Ukrajinu'
Ursula Von der Leyen: 'Europa izrađuje precizne planove za slanje trupa u Ukrajinu'

 - Od veljače 2022. primijećen je značajan porast slučajeva ometanja (GPS) signala, a nedavno i lažiranja signala (spoofing) - navodi se u izjavi.

European Commission President Ursula von der Leyen to visit Poland's border with Belarus, to meet Polish PM Donald Tusk
Foto: Agnieszka Sadowska/ Agencja Wybo

 - Ta ometanja narušavaju točan prijem (GPS) signala, što dovodi do različitih operativnih izazova za zrakoplove i zemaljske sustave - objasnili su Bugari.

Ruje sve aktivnije

Takozvano ometanje (jamming) i lažiranje (spoofing) GPS signala, koje iskrivljuje ili sprječava pristup satelitskom navigacijskom sustavu, tradicionalno su koristile vojne i obavještajne službe za zaštitu osjetljivih lokacija, no u posljednje vrijeme sve više zemlje poput Rusije koriste te metode za ometanje civilnog života.

Vlade EU upozoravaju da rastuće ometanje GPS signala, za koje se krivi Rusija, prijeti izazvati veliku zračnu nesreću jer praktički "zaslijepi" komercijalne zrakoplove usred leta.

U posljednjim godinama broj incidenata ometanja GPS signala znatno je porastao u Baltičkom moru i istočnoeuropskim državama blizu Rusije, utječući na zrakoplove, brodove i civile koji koriste GPS za svakodnevnu navigaciju.

Koji avion koristi

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, ne koristi vlastiti zrakoplov. Za službena putovanja EU ne posjeduje vlastitu flotu zrakoplova. Umjesto toga, koristi komercijalne letove ili unajmljuje privatne zrakoplove u iznimnim okolnostima, poput sigurnosnih razloga ili kada komercijalni letovi nisu dostupni ili ne odgovaraju njenom rasporedu.

Međutim, njezina upotreba privatnih zrakoplova izazvala je kritike, osobito u kontekstu njezine uloge u promicanju Europskog zelenog plana. Prema izvještajima, von der Leyen je u 2023. godini koristila privatne zrakoplove 23 puta, uključujući kratke letove poput onog od 50 km između Beča i Bratislave .

