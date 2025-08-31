Ursula Von der Leyen: 'Europa izrađuje precizne planove za slanje trupa u Ukrajinu'

Europa izrađuje "prilično precizne planove" slanja multinacionalnih snaga u Ukrajinu u sklopu poslijeratnih sigurnosnih jamstava koje će imati američku podršku, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen novinama Financial Times u intervjuu objavljenom u nedjelju.

“Predsjednik Trump uvjerio nas je da će u sklopu toga sigurnosnog okvira postojati američka prisutnost", rekla je von der Leyen Financial Timesu, dodavši da je "to bilo vrlo jasno i opetovano je potvrđeno."

Taj pothvat potencijalno bi uključivao desetke tisuća vojnika predvođenih Europom, koje bi Amerikanci podržali putem kontrolnih i zapovjednih sustava te obavještajnih i nadzornih resursa, navodi se u izvješću, kao i to da je ovaj aranžman dogovoren između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i viših europskih čelnika prošli mjesec.

Europski čelnici, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera, glavnog tajnika NATO saveza Marka Ruttera i predsjednicu Europske komisije, trebali bi se u četvrtak sastati u Parizu, kamo ih je pozvao francuski predsjednik Emmanuel Macron kako bi nastavili razgovore na visokoj razini o Ukrajini, izvještava FT pozivajući se na tri diplomata upoznata s planovima.