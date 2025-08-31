Obavijesti

Komentari 2
Ursula Von der Leyen: 'Europa izrađuje precizne planove za slanje trupa u Ukrajinu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Yves Herman

Europa planira slanje multinacionalnih snaga u Ukrajinu uz podršku SAD-a! Ursula von der Leyen otkriva dogovor s Trumpom o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu

Europa izrađuje "prilično precizne planove" slanja multinacionalnih snaga u Ukrajinu u sklopu poslijeratnih sigurnosnih jamstava koje će imati američku podršku, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen novinama Financial Times u intervjuu objavljenom u nedjelju.

“Predsjednik Trump uvjerio nas je da će u sklopu toga sigurnosnog okvira postojati američka prisutnost", rekla je von der Leyen Financial Timesu, dodavši da je "to bilo vrlo jasno i opetovano je potvrđeno."

ODUŠEVIO KOŠARKAŠKI SVIJET Dok nas nema na mapi, jedan Hrvat briljira na EuroBasketu
Dok nas nema na mapi, jedan Hrvat briljira na EuroBasketu

Taj pothvat potencijalno bi uključivao desetke tisuća vojnika predvođenih Europom, koje bi Amerikanci podržali putem kontrolnih i zapovjednih sustava te obavještajnih i nadzornih resursa, navodi se u izvješću, kao i to da je ovaj aranžman dogovoren između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i viših europskih čelnika prošli mjesec.

Europski čelnici, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera, glavnog tajnika NATO saveza Marka Ruttera i predsjednicu Europske komisije, trebali bi se u četvrtak sastati u Parizu, kamo ih je pozvao francuski predsjednik Emmanuel Macron kako bi nastavili razgovore na visokoj razini o Ukrajini, izvještava FT pozivajući se na tri diplomata upoznata s planovima. 

