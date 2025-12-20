Obavijesti

News

Komentari 1
DETALJI PUCNJAVE U RIJECI

VIDEO Noćna drama na Trsatu: Propucali kafić, ljekarnu i aute. Policija uhitila jednog čovjeka

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Noćna drama na Trsatu: Propucali kafić, ljekarnu i aute. Policija uhitila jednog čovjeka
5
Rijeka: Očevid nakon pucnjave na Trsatu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prema dosadašnjim informacijama, u incidentu nitko nije ozlijeđen, uključujući goste koji su se u tom trenutku nalazili u ugostiteljskom objektu, kao ni druge građane.

Sinoć oko 21.30 sati policija je zaprimila dojavu o pucnjevima iz vatrenog oružja na području Trsata u Rijeci, pri čemu je oštećeno staklo na jednom ugostiteljskom objektu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Pucnjava na Trsatu 00:34
Pucnjava na Trsatu | Video: Nel Pavletic/PIXSELL/

Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja potvrđena je zaprimljena dojava te su odmah poduzete sve potrebne mjere i radnje. Proveden je očevid tijekom kojeg su izuzeti pronađeni tragovi. Utvrđeno je kako su, osim ugostiteljskog objekta, oštećeni i prozori, aluminijske grilje te fasada obližnje ljekarne, kao i dva parkirana vozila.

Prema dosadašnjim informacijama, u incidentu nitko nije ozlijeđen, uključujući goste koji su se u tom trenutku nalazili u ugostiteljskom objektu, kao ni druge građane.

Rijeka: Očevid nakon pucnjave na Trsatu
Rijeka: Očevid nakon pucnjave na Trsatu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
SVE SE ODVILO U KAFIĆU Noćna drama u Rijeci! Uplašeni građani: 'Začuli su se pucnjevi'; Policija: 'Postupanje je u tijeku'
Noćna drama u Rijeci! Uplašeni građani: 'Začuli su se pucnjevi'; Policija: 'Postupanje je u tijeku'

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem trenutačno se nalazi pod nadzorom policije, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja s ciljem pronalaska drugih mogućih sudionika te utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Kakav dar za Božić: Osvojio čak 175.000 eura na Jokeru, rekao je ženi, ostatku familije ni riječi
SRETNIK IZ HRVATSKE

Kakav dar za Božić: Osvojio čak 175.000 eura na Jokeru, rekao je ženi, ostatku familije ni riječi

Redoviti igrač Hrvatske Lutrije još jednom je pogodio dobitnu kombinaciju, a vijest o velikoj zaradi zasad zna samo njegova supruga
Gripa 'eksplodirala', dvoje ljudi umrlo. Najviše zaraženih među djecom: 'Ima smisla cjepiti se'
BESPLATNO CJEPIVO DOSTUPNO SVIMA

Gripa 'eksplodirala', dvoje ljudi umrlo. Najviše zaraženih među djecom: 'Ima smisla cjepiti se'

Besplatno cjepivo sad je dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025