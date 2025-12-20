VIDEO Noćna drama na Trsatu: Propucali kafić, ljekarnu i aute. Policija uhitila jednog čovjeka

Sinoć oko 21.30 sati policija je zaprimila dojavu o pucnjevima iz vatrenog oružja na području Trsata u Rijeci, pri čemu je oštećeno staklo na jednom ugostiteljskom objektu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:34 Pucnjava na Trsatu | Video: Nel Pavletic/PIXSELL/

Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja potvrđena je zaprimljena dojava te su odmah poduzete sve potrebne mjere i radnje. Proveden je očevid tijekom kojeg su izuzeti pronađeni tragovi. Utvrđeno je kako su, osim ugostiteljskog objekta, oštećeni i prozori, aluminijske grilje te fasada obližnje ljekarne, kao i dva parkirana vozila.

Prema dosadašnjim informacijama, u incidentu nitko nije ozlijeđen, uključujući goste koji su se u tom trenutku nalazili u ugostiteljskom objektu, kao ni druge građane.

Rijeka: Očevid nakon pucnjave na Trsatu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem trenutačno se nalazi pod nadzorom policije, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja s ciljem pronalaska drugih mogućih sudionika te utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti.