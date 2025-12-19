Noćna drama u Rijeci! Uplašeni građani: 'Začuli su se pucnjevi'; Policija: 'Postupanje je u tijeku'

Čitatelji su nam javili kako je u petak navečer na području Rijeke došlo do pucnjave. Sve se, prema riječima čitatelja, dogodilo u jednom ugostiteljskom objektu.

- Začuli su se pucnjevi, a onda je došla policija - rekli su nam kratko.

Iz PU primorsko goranske kratko su nam potvrdili da je postupanje u tijeku.

- Imamo dojavu, za sada nema ozlijeđenih osoba, postupanje je u tijeku, kada bude bilo više informacija podijelit ćemo s javnosti - kratko su nam rekli iz policije.