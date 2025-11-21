Obavijesti

PILOT POGINUO

Drama u Dubaiju: Indijski vojni avion srušio se na air showu

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot

Zrakoplov se srušio se prilikom izvođenja manevra na pistu međunarodne zračne luke Al Maktoum. Izvodili su ga svakodnevno od početka održavanja manifestacije 17. studenog

Zrakoplov IAF-a Tejas doživio je u petak nesreću tijekom zrakoplovnog prikaza na Dubai Air Showu. Pilot je poginuo u nesreći. IAF duboko žali zbog gubitka života i čvrsto stoji uz ožalošćenu obitelj u ovom žalosnom trenutku, napisali su u petak iz Indijskog ratnog zrakoplovstva.

Naime, njihov zrakoplov srušio se prilikom izvođenja manevra na pistu međunarodne zračne luke Al Maktoum. Izvodili su ga svakodnevno od početka održavanja manifestacije 17. studenog. Danas je trebao biti posljednji dan festivala.

- Osnovano je istražno povjerenstvo kako bi se utvrdio uzrok nesreće - naveli su Indijci.

