Drama u Hrvatskoj Kostajnici: Gorjela kuća, čovjek ozlijeđen

U Hrvatskoj Kostajnici u nedjelju poslijepodne došlo je do požara u kući u Ulici Nine Marakovića u kojem je jedan čovjek ozlijeđen, izvijestili su iz DVD-a Hrvatska Kostajnica.

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 16 sati i 10 minuta te odmah izašli na teren, gdje su zatekli teško ozlijeđenog čovjeka s opeklinama i požar koji je zahvatio jednu prostoriju objekta.

Osim gašenja požara vanjskom i unutarnjom navalom, vatrogasci provode i odimljavanje te detaljnu pretragu prostora.

Ozlijeđenog čovjeka preuzeo je tim Hitne medicinske službe, a na intervenciji je sudjelovalo 14 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.

- Vatra ne ostavlja prostor za pogrešku. Još jedan snažan podsjetnik koliko je sigurnost krhka i koliko je pravovremeno djelovanje presudno - priopćili su Iz DVD-a Hrvatska Kostajnica.