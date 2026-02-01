Obavijesti

INTERVENIRALI VATROGASCI

Drama u Hrvatskoj Kostajnici: Gorjela kuća, čovjek ozlijeđen

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DVD Hrvatska Kostajnica

Ozlijeđenog čovjeka preuzeo je tim Hitne medicinske službe, a na intervenciji je sudjelovalo 14 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila...

Admiral

U Hrvatskoj Kostajnici u nedjelju poslijepodne došlo je do požara u kući u Ulici Nine Marakovića u kojem je jedan čovjek ozlijeđen, izvijestili su iz DVD-a Hrvatska Kostajnica.

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 16 sati i 10 minuta te odmah izašli na teren, gdje su zatekli teško ozlijeđenog čovjeka s opeklinama i požar koji je zahvatio jednu prostoriju objekta.

Osim gašenja požara vanjskom i unutarnjom navalom, vatrogasci provode i odimljavanje te detaljnu pretragu prostora.

Ozlijeđenog čovjeka preuzeo je tim Hitne medicinske službe, a na intervenciji je sudjelovalo 14 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.

- Vatra ne ostavlja prostor za pogrešku. Još jedan snažan podsjetnik koliko je sigurnost krhka i koliko je pravovremeno djelovanje presudno - priopćili su Iz DVD-a Hrvatska Kostajnica.

