Drama u Italiji: Ukrali hrvatski bus dok su naši turisti spavali

Talijanska policija izvijestila je kako je u noći sa subote na nedjelju u turističkom naselju Noventa di Piave, kod Venecije, ispred hotela 'Base to Work' ukraden autobus marke Mercedes hrvatske prijevozničke kompanije Darojković vrijedan oko 200 tisuća eura.

U cijeloj priči oko krađe autobusa zanimljiv je i podatak kako je na spornom parkiralištu u listopadu prošle godine francuski autoprijevoznik na isti način ostao bez svog autobusa.

Direktor tvrtke Darojković d.o.o. čiji autobus je netragom nestao nakon što je parkiran ispred talijanskog hotela 'Base to Work', u razgovoru za 24sata kazao je kako je vozač bio šokiran kada je primijetio da ispred hotela nema autobusa kojega je noć prije parkirao na parkiralište ispred same recepcije hotela.

- Nevjerojatno je to što se dogodilo u Italiji. Ne znam kojim riječima opisati ono što mi je prošlo kroz glavu kada sam doznao da je autobus netragom nestao. Pa nije to kutija šibica, to je ogromna mrcina koja ne može tek tako nestati, ali je, eto, nestao. Samo turističko putovanje započelo je u 5 sati ujutro s polazišnom točkom iz Zagreba. Kasnije su svi zajedno u organizaciji s agencijom 'Mondo travel' otišli u Veneciju kako bi razgledali taj grad. Na kraju dana otišli su u hotel 'Base to Work', a vozač je autobus parkirao ispred same recepcije. Dakle, ispred samog hotela. Vrlo brzo su svi, valjda umorni od putovanja i razgledavanja Venecije, otišli na spavanje. Kad se vozač ujutro probudio, nešto prije osam sati, krenuo je prema autobusu kako bi u njega stavio svoje stvari i kako bi se pripremio za putovanje koje su trebali nastaviti. Kada je vozač izašao ispred hotela, primijetio je da nema autobusa. Sav u panici, šoku i nevjerici, otrčao je na recepciju kako bi sve prijavio nadležnim institucijama. Nakon toga je pozvana policija koja je napravila očevid - kazao je Nikola Darojković za 24sata.

Na upit postoje li ispred hotela nadzorne kamere koje bi eventualno mogle snimiti lopove, Darojković odgovara kako postoji samo jedna kamera, ali ona se nalazi unutar hotela.

- Ne, nikakve kamere ispred hotela ne postoje. Postoji samo jedna malena kamera koja se nalazi unutar hotela. To će vjerojatno i policiji predstavljati problem. Kada sam doznao što se dogodilo, osobno sam došao u Noventu di Piave i razgovarao sam s policijom. Od njih sam dobio samo jednu informaciju. Konkretno, rekli su mi da rade na slučaju i da ih pustimo da u miru rade. To je sve što sam doznao za vrijeme svog boravka u Noventi di Piave. Meni je jako čudno što ne postoje nikakve nadzorne kamere u blizini hotela, ali taj dio ćemo ostaviti talijanskoj policiji - kaže Darojković, koji napominje kako je ukradeni autobus praktički nov, star je tek tri i pol godine, a procijenjena vrijednost je 200 tisuća eura.

Darojković kaže kako je turističko putovanje, unatoč činjenici da im je ukraden autobus - normalno nastavljeno.

- Srećom, naš drugi autobus tog jutra se nalazio u Milanu. On je nešto ranije krenuo prema Veroni i kad je putnike tamo iskrcao, došao je u Noventu di Piave po putnike koji su se samo ukrcali u taj autobus. Naknadno je naš još jedan autobus krenuo iz Zagreba prema Italiji i tako smo napravili taj bajpas. Putnici su nastavili normalno razgledavanje grada i sve je prošlo u najboljem redu. Istina, neki putnici su ostali bez majica, jakni i nekih sitnijih stvari, ali to je zapravo to. Po planiranom završetku turističkog putovanja, svi su živi i zdravi i bez primjedbi, po planu i programu vraćeni sretno u Zagreb - kazao je za kraj Darojković.

Darojokviću je i prije 10 godina usred Splita ukraden autobus

Pitali smo ga i kako je moguće da autobus tek tako nestane, a da to nitko ne primijeti.



- Očito se radi o organiziranoj skupini koja zna što radi. Prema pričama koje sam čuo, nakon što se ukradu autobusi, kasnije se preprodaju i završavaju na Bliskom istoku, nešto završi u 'divljim' zemljama kao što je Rumunjska i Ukrajina. Očito je da se radi o ljudima koji su dobro organizirani, jer, ako se ukrade autobus Vienna Tour-a na parkingu na kojemu se nalazi i rampa, onda je i više nego očito da ljudi znaju što rade - napominje Darojković.



Za kraj nam je kazao kako ovo nije prvi put da je njegovoj tvrtki ukraden autobus.



- Prije nekih desetak godina usred Splita nestao je naš autobus. Kasnije se utvrdilo kako je završio u Hercegovini. On je nama vraćen, ali oni koji su ga ukrali nikad nisu uhvaćeni i nisu odgovarali za to nedjelo - za kraj će Darojković.

Željko Cvrtila: Postoje organizirani timovi za krađu motornih vozila

Stručnjak za sigurnost i kriminalistiku Željko Cvrtila kazao je u razgovoru za 24sata kako je krađa vozila, u ovom slučaju autobusa vrlo složen i kompleksan 'posao' na kojemu rade cijeli timovi ljudi.



- Krađa autobusa i ostalih motornih vozila vam nije ništa novo. Primjerice, devedesetih godina većina ukradenih vozila završavala je u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Albaniji i Kosovu. Kako su te države počele funkcionirati, tako su vozila završavala opet malo dalje. U pravilu ukradena vozila koja vrijede završavaju tamo gdje je lako krivotvoriti dokumentaciju i prekucavati šasije. Tamo se ta vozila lakše prodaju i u konačnici puštaju u legalni promet. Što se tiče Bliskog istoga i ratnih zona, tamo nema nikakve potrebe za tim niti je potrebna bilo kakva dokumentacija, posebno kad se radi o nekakvim pobunjeničkim skupinama. Njima je bitno da imaju vozilo i da ga mogu koristiti. Za papire nitko ne mari - kaže Cvrtila.



Cvrtila tvrdi da postoje posebni timovi ljudi koji se bave organiziranom krađom vozila



- Ako danas pogledate statistiku ukradenih vozila u Hrvatskoj, ona je nešto manja nego prije desetak godina. Ali, još uvijek se kradu vozila. Krađa vozila vam je uvijek organizirani kriminal i vrlo su rijetke situacije da pojedinac ukrade nekakav automobil ili neko drugo motorno vozilo. Inače, imate ekipu koja naručuje vozila, oni točno znaju koje vozilo im treba. Nadalje, imate tim ljudi koji krivotvori dokumentaciju vozila i one koji prekucavaju šasije. Uglavnom vam je to uvijek jedan kriminalan lanac koji zna što radi i to je vrlo sofisticirano i precizno odrađeno - kazao je Cvrtila.