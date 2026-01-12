Obavijesti

DRAMA U KARLOVCU Polugol je bježao policiji. Imamo snimku!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Policajci su ga hvatali, bježao im je od suda u Karlovcu sve do benzinske u blizini Autobusnog kolodvora - ispričao nam je čitatelj

Admiral

Policajci su ga hvatali, bježao im je od suda u Karlovcu sve do benzinske u blizini Autobusnog kolodvora. Trčao je sa stolicom i krenuo je na policajca, a u međuvremenu ga je napao. Policajac se povlačio. Držao je mobitel u ruci, vjerojatno je zvao patrolu u pomoć, prepričava čitatelj dramatične scene na ulicama Karlovca u nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Napao policajca sa stolicom 01:12
Napao policajca sa stolicom | Video: čitatelj/24sata

Kako nam je potvrdila karlovačka policija, tijekom popodneva im je pobjegao uhićenik.

- Jučer popodne u Karlovcu tijekom službenog policijskog postupanja u kaznenom predmetu Krivotvorenje isprave došlo do bijega uhićenika kojemu je određen istražni zatvor, no ubrzo je uhvaćen i predan u istražni zatvor. Zbog sumnje da je prilikom bijega počinio kazneno djelo Prisile prema službenoj osobi u tijeku je kriminalističko istraživanje - napisali su iz policije.

