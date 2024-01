VIDEO Drama u Njemačkoj: Naoružan upao u kafić, držao taoce. Čuli su se i pucnjevi...

Naoružani muškarac je u petak navečer upao u poslovnicu Starbucksa na njemačkom gradu Münsterplatzu i tamo držao četiri talaca.

Pokretanje videa ... pucnjava u ulmu | Video: 24sata/Video

Prema pisanju Bild-a, nije jasno tko su taoci ni kakvo je oružje muškarac imao sa sobom. Velik broj broj policijskih snaga ogradilo je centar grada oko Starbucksa.

- Bili su u gradu kad se je to počelo događati. Kad mi je video proslijedio zvao sam ga i rekao mu da se udalje od trga. Kaže da je izbila pucnjava u Starbuksu to je što on zna. Nada se da nije nitko nastradao - rekla nam je čitateljica čiji je sin poslao snimke s mjesta događaja.

Policija je dojavu zaprimila oko 18:50, priopćili su da je muškarac napustio mjesto događaja u 20,20 sati zajedno s taocem i pobjegao.

Odjednom su ispaljena četiri hica, dok je policija vikala da neka svi odu ljudi su se razbježali u panici.

Policija je izvijestila da je 'izlazak napadača s taocem rezultirao upotrebom vatrenog oružja od strane policije'.

Dodali su i da je počinitelj uhićen, a da je talac ostao neozlijeđen.