Drama u okupiranom gradu: Uništena zgrada sveučilišta, Rusi optužuju Ukrajinu

Zgrada Starobilske obrazovne ustanove u sklopu Luganskog pedagoškog sveučilišta oštećena je u noćnom napadu u gradu Starobilsku, na području okupirane Luganske oblasti, priopćile su vlasti koje je postavila Rusija. Prema njihovim tvrdnjama, objekt je pogođen u ukrajinskom napadu dronovima, no te informacije zasad nisu neovisno potvrđene.

Fotografije objavljene nakon napada prikazuju teško oštećenu zgradu s vidljivim razaranjima na pročelju i u unutrašnjosti.

Incident se dogodio u jeku nastavka rata između Rusije i Ukrajine, tijekom kojeg obje strane nastavljaju s napadima iz zraka na različite ciljeve.

Zasad nema službenih informacija o eventualnim žrtvama ili ozlijeđenima.

Starobilsk se nalazi u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine, području koje je pod ruskom kontrolom, ali ga međunarodna zajednica i dalje smatra dijelom ukrajinskog teritorija.