VIDEO Četvero mrtvih, 35 djece ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Luhansku oblast

Piše HINA,
Foto: Russian Emergencies Ministry

Najmanje četvero ljudi poginulo je, a 35 djece ozlijeđeno u noćnom ukrajinskom napadu dronom na učenički dom u Luhanskoj oblasti, pod kontrolom Rusije, u istočnoj Ukrajini, rekli su ruski dužnosnici u petak

Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi što se dogodilo, a Ukrajina, koja se bori u pokušaju povratka Luhanske oblasti, nije odmah komentirala. To je jedna od četiri oblasti koje je Rusija jednostrano prisvojila 2022. u onome što je Kijev nazvao nezakonitim zauzimanjem teritorija.

Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, rekla je da je 86 tinejdžera u dobi od 14 do 18 godina spavalo u učeničkom domu Luhanskog pedagoškog sveučilišta u Starobilsku kada su ga napali ukrajinski dronovi.

Video: 24sata/Reuters

"Oružane snage Ukrajine izvele su ciljani napad na djecu koja su spavala", rekla je Lantratova u izjavi.

Leonid Pasečnik, visoki ruski dužnosnik u Luhansku, rekao je da su dvije osobe izvučene iz ruševina te da spasilačke ekipe još traže djecu zarobljenu ispod ruševina. 

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Russian Emergencies Ministry

Fotografije i video koje su objavile ruske vlasti pokazuju spasilačke radnike kako nose jednog muškarca na nosilima iz ruševina, teško oštećene zgrade, od kojih se jedna čini djelomično urušenom, te požare koji još gore.

Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za "monstruozni zločin".

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Leonid Pasechnik

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima u petak da odgovorni moraju biti privedeni pravdi.

