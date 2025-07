Drama u Omišu otvorila vječnu dilemu: Treba li toples na plaži izazivati baš takvu pomutnju?

U moru ozbiljnih vijesti koje potresaju hrvatsku stvarnost, jedna crtica iz života, ako izuzmemo nadasve uzbudljivi ljubavni život Maje Šuput i 'gospodina savršenog' Šime Eleza, izazvala je neviđenu sablazan među određenim dijelom populacije ove zemlje. Stanovita turistkinja na plaži u Omišu prošetala je u toplesu. I ne samo to. Bez gornjeg dijela kupaćeg kostima ušla je i u more, a iako ne znamo baš sve detalje, možemo pretpostaviti da se takva i sunčala. Mlada je dama svojim potezom kod nekih majki očito poremetila moralne postavke i prešla granice dobrog ukusa pa su odlučile obuzdati takvo, iz njihovih očiju gledano, neprimjereno ponašanje jer - tu su djeca svih uzrasta koja se bezbrižno igraju u plićaku.

Zadar: Velik broj kupača na plaži Kolovare | Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Kao ključni dokaz sramotne drskosti neki pristojno odjeveni roditelji na plaži su 'okinuli' i koju fotografiju, pa su se, kvragu i lijenost, odlučili požaliti i spasiocu. Na njihovo razočaranje, on nije mogao postupati jer za to nema osnove. Na nekoj općoj nacionalnoj razini naime, nema zakona ni pravilnika koji bi se bavio toplesom na plaži, takva tema više spada pod eventualne stavke komunalnog reda svakog pojedinog grada. Prije nekoliko godina upravo su se toplesom bavili na području Istre i Kvarnera gdje je u određenim mjestima skidanje gornjeg dijela kupaćeg kostima i zabranjeno, te se golotinja u kakvom god obliku predviđa samo za nudističke plaže. Gdjegod je dozvoljeno sunčati se bez gornjeg djela kupaćeg, ali ne i takav šetati po plaži. Ali, ne možemo se ne zapitati, kad su već jedne oslobođene grudi podigle takvu dramu, kako to da se u javnom zgražanju dosad nije otišlo i korak dalje pa se zatražilo zaštitu i od ultimativnog trenda ove sezone, tangama koje otkrivaju gluteuse maximuse uz diskretno pokrivanje centralnog dijela.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Zaključno, objava vijesti o gologrudosti na plaži, kao i nebrojeno puta do sada izazvala je žestoke polemike po društvenim mrežama jer tema primjerenosti toplesa u stanju je izazvati veću smutnju nego ijedna diskutabilna situacija ili problem kojeg bi zaista valjalo već nekome prijaviti. S jedne strane stoje oni koji se na to ne osvrću smatrajući da je toplesa uvijek bilo i da bi njihova zabrana vratila društvo u srednji vijek. S druge strane su oni koji misle da djeca, a možebitno i odrasli, ne trebaju gledati tuđe nage grudi jer to nije pristojno, primjereno, moralno, a očito ni normalno.