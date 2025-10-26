Drama u Puli: Evakuirali ljude. Bombu će deaktivirati u 10 sati!

U nedjelju kreće akcija uklanjanja avionske bombe iz Drugog svjetskog rata, koju su tijekom rada otkrili radnici na gradilištu u Ulici Vallelunga, piše Glas Istre. Bomba GP 500 lb Mk IV, teška oko 225 kilograma, od čega 69 kilograma eksploziva TNT-a, predstavlja potencijalno značajnu opasnost te će se cijeli postupak odvijati prema strogim sigurnosnim pravilima.

Lokacija u Puli gdje je pronađena zaostala bomba iz drugog svjetskog rata | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Ukoliko sve prođe prema planu, nakon što Protueksplozijska jedinica ukloni upaljač, bomba će biti prevezena na bivši vojni poligon "Marlera" kod Ližnjana, gdje će biti uništena kontroliranom eksplozijom - najavio je na konferenciji za medije gradonačelnik Peđa Grbin.

Lokacija u Puli gdje je pronađena zaostala bomba iz drugog svjetskog rata | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Satnica je sljedeća:

U petak je na snagu stupila Odluka o preventivnom provođenju prisilne evakuacije stanovništva i ograničenja kretanja na dijelu područja Velog Vrha. Mjera je donesena radi zaštite života i zdravlja građana te sprečavanja mogućih posljedica u slučaju nepredviđene detonacije. U praksi to znači da su stanovnici ovih područja dužni napustiti svoje domove i premjestiti se na sigurno. Za njih je organiziran privremeni smještaj u Domu sportova "Mate Parlov", gdje će Crveni križ osigurati prihvat i osnovnu skrb. Djelatnici JVP Pula obišli su stanovništvo crvene zone te ih obavjestili o predstojećoj evakuaciji.

Foto: PU istarska

Građani koji žive u žutoj zoni trebaju ostati u zatvorenom prostoru, udaljeni od prozora i staklenih površina, te se ne smiju kretati na otvorenom.Stožer civilne zaštite preporučuje da u obje zone građani prozore i vrata ostave otvorenima, a rolete i škure zatvorenima, te da poštuju sve upute nadležnih službi.

- Pozivamo građane na razumijevanje, suradnju i strogo pridržavanje uputa radi zajedničke sigurnosti - poručuju iz Stožera civilne zaštite Grada Pule – Pola. Sustav za rano upozoravanje (SRUUK) građanima će poslati SMS poruke o početku i završetku akcije. U svako doba građanima je na raspolaganju i Županijski centar 112 za bilo kakva pitanja o ovoj operaciji.

Foto: PU istarska

Tijekom uklanjanja zrakoplovne bombe, na snazi će biti privremena zabrana cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa. Promet će regulirati policija. Što se tiče pomorskog prometa, Lučka kapetanija objavit će Oglas o zabrani plovidbe, a bit će zabranjene i druge aktivnosti u moru.

8:00 početak evakuacije - prva sirena (uzbunjivanje, valoviti zvuk trajanja 60 sekundi)

9:00 vrijeme do kada će svi građani biti evakuirani iz crvene zone (250 metara). Crvena zona obuhvaća dijelove Ulice Vallelunga, Ulice Braće Leonardelli, Ulice Samagher te jugozapadne ogranke Sponzine ulice.

9:00 - 9:30 provjera vatrogasaca JVP Pula da su svi građani napustili crvenu zonu

9:15 zatvaranje prometa na lokaciji žute zone (promjer 1600 metara). Žuta zona obuhvaća Partizanski put, Vodnjansku cestu (do naselja Kapeleri), Fažansku cestu, Paduljski put do Šuride, Ulicu Prekomorskih brigada do Bauhausa, te dio Punte i Rive do Lučke kapetanije Katarina (Monumenti).

10:00 početak deaktivacije bombe od strane protueksplozijske jedinice MUP-a

11:00 predviđeni kraj postupka deaktivacije uz oglašavanje sirena za prestanak opasnosti i povratak građana u zonu