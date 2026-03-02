Obavijesti

PALE I PRIJETNJE

Drama u Ražinama: Muškarac i žena se potukli kod pruge

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Muškarac i državljanka Sjeverne Makedonije završili s lakšim ozljedama, policija ih privela

Rani jutarnji sati u subotu u Ražinama nisu prošli mirno. U blizini željezničkog stajališta došlo je do sukoba između 35-godišnjaka i 30-godišnje državljanke Sjeverne Makedonije, a sve je, prema policijskim navodima, krenulo zbog narušenih međuljudskih odnosa. Nakon kraće prepirke situacija je izmaknula kontroli i prerasla u fizički obračun u kojem su oboje zadobili ozljede. Tijekom policijskog postupanja 30-godišnjakinja je, kako navode iz policije, u više navrata ozbiljno prijetila 35-godišnjaku.

Oboje su uhićeni i privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. U Općoj bolnici u Šibeniku utvrđeno je da su zadobili lakše tjelesne ozljede.

Po završetku istrage protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a potom su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

