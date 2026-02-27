Majka dječaka na kojeg je kod Rugvice naletio Borković: 'Rekao mi je da će me ubiti...'

On se uopće nije zaustavio, vraćao se u unazad. Nije zvao ni policiju ni hitnu. Susjed je taj koji je zvao sve njih i nas, ispričala je za 24sata potresena majka djeteta, koje je u četvrtak ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Oborovu kraj Rugvice.

Na njega je, prema očevidu, naletio Branko Borković, poznatiji kao Mladi Jastreb. Iako se dijete isprva činilo u redu, zbog udarca glavom prevezli su ga u KBC Zagreb. Ondje su mu, kažu iz obitelji, utvrdili da ima trzajnu ozljedu i kontuziju glave.

- On je stajao, a ja sam mu rekla "udario si mi dijete". On se krenuo derati, on je udario u mene, a kasnije se krenuo derati na mene da što govorim, da će me ubiti. Tu je bio moj suprug - ispričala je potresena majka i rekla kako on niti u jednom trenutku nije prišao djetetu.

- Tipkao je po mobitelu, slikao je. Nije pokazao trunku žalosti. Tužit ćemo ga definitivno, kontaktirali smo odvjetnika, a prijetnju ćemo dodatno prijaviti - rekla je majka i dodala je kako su u strahu.

Jesu li prijetnje prijavljene i je li što poduzeto, pitali smo i PU zagrebačku. Odgovor ćemo objaviti čim odgovore.

Situaciju nakon nezgode opisao nam je i muškarac koji se ondje zatekao.

- Ja nisam vidio trenutak udara, ja sam vidio kako dijete leti od haube prema cesti. Mi smo potrčali, došli smo do djeteta. Vozač nije htio izaći, samo je rekao da nije kriv - ispričao je čovjek koji je pomagao djetetu i rekao kako je Borković cijelo vrijeme bio na mobitelu te da je bio bezobrazan.

Podsjetimo, bez navođenja identiteta, iz policije su nam u petak rekli kako se vozač (64) automobilom zagrebačkih registracija kretao Oborovskom ulicom u smjeru sjevera, gdje je potom naletio na maloljetnog pješaka.

- Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka - rekli su nam iz policije.

Kontaktirali smo tijekom dana i samog Borkovića koji nam je rekao da 'nije bilo ništa strašno'.

- Nije bilo ništa problematično. Nema materijalne štete, nitko nije ozlijeđen. Dijete me bočno udarilo u automobil, ali nema ozlijeđenih. Nema nekakvih posljedica niti štete. Hodate cestom ili se vozite i dogodi se nepažnja - rekao nam je Borković.