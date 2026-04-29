DRAMA U SAD-U Bivšeg šef FBI-ja optužili da je prijetio Trumpu zbog ove objave na Instagramu

Bivši direktor FBI-ja James Comey predao se vlastima kako bi se suočio s optužbom da je objavom na društvenim mrežama navodno ugrozio život američkog predsjednika Donalda Trumpa. Slučaj proizlazi iz objave na Instagramu u kojoj je Comey podijelio fotografiju školjki složenih na plaži u obliku brojeva „86 47”. Tužitelji tvrde da izraz „86”, koji u žargonu može značiti „riješiti se nekoga”, u kombinaciji s brojem 47, koji se odnosi na Trumpa kao 47. predsjednika, predstavlja poticanje na nasilje.

Comey odbacuje optužbe, navodeći da nije znao značenje brojeva te tvrdi da je riječ o politički motiviranom postupku. Ovo je drugi put da američko ministarstvo pravosuđa podiže kaznenu prijavu protiv njega, koji je već dulje vrijeme javni kritičar Trumpa.

Tijekom kratkog pojavljivanja pred sudom u saveznoj državi Virginiji, Comey se nije obraćao javnosti, no njegov odvjetnik poručio je da će obrana tvrditi kako je riječ o osvetničkom progonu zbog njegovih istupa protiv predsjednika, prenosi Reuters.

U međuvremenu, američki državni odvjetnik Todd Blanche odbacio je tvrdnje o političkoj pozadini slučaja, istaknuvši da optužnica „ni u kojem slučaju” nije motivirana politikom.

Uz korištenje AI-ja*