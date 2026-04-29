ON SVE NEGIRA

DRAMA U SAD-U Bivšeg šef FBI-ja optužili da je prijetio Trumpu zbog ove objave na Instagramu

Piše Ivan Jukić,
DRAMA U SAD-U Bivšeg šef FBI-ja optužili da je prijetio Trumpu zbog ove objave na Instagramu
Foto: Joshua Roberts/REUTERS/Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS/Instagram

Drama u SAD-u! Bivši šef FBI-ja Comey optužen da je prijetio Trumpu zbog šifrirane poruke na Instagramu. Obrana tvrdi da je to politički progon

Bivši direktor FBI-ja James Comey predao se vlastima kako bi se suočio s optužbom da je objavom na društvenim mrežama navodno ugrozio život američkog predsjednika Donalda Trumpa. Slučaj proizlazi iz objave na Instagramu u kojoj je Comey podijelio fotografiju školjki složenih na plaži u obliku brojeva „86 47”. Tužitelji tvrde da izraz „86”, koji u žargonu može značiti „riješiti se nekoga”, u kombinaciji s brojem 47, koji se odnosi na Trumpa kao 47. predsjednika, predstavlja poticanje na nasilje.

Foto: instagram

Comey odbacuje optužbe, navodeći da nije znao značenje brojeva te tvrdi da je riječ o politički motiviranom postupku. Ovo je drugi put da američko ministarstvo pravosuđa podiže kaznenu prijavu protiv njega, koji je već dulje vrijeme javni kritičar Trumpa.

FOTO Napadač je opalio 'selfie' prije upada na Trumpovu gala večeru: Evo koliko oružja ima!

Tijekom kratkog pojavljivanja pred sudom u saveznoj državi Virginiji, Comey se nije obraćao javnosti, no njegov odvjetnik poručio je da će obrana tvrditi kako je riječ o osvetničkom progonu zbog njegovih istupa protiv predsjednika, prenosi Reuters.

U međuvremenu, američki državni odvjetnik Todd Blanche odbacio je tvrdnje o političkoj pozadini slučaja, istaknuvši da optužnica „ni u kojem slučaju” nije motivirana politikom.

Komentari 0
