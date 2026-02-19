Drama u Sarajevu. Autom krenuo na prosvjednike. Našli mu gljive, travu, LSD, kokain...

Sarajevska policija izvijestila je o incidentu koji se jučer dogodio oko 13.10 sati, u ulici Hamze Hume tijekom prosvjeda organiziranih zbog tramvajske nesreće u kojoj je jedan čovjek poginuo, a cura ostala bez noge. Muškarac je Škodom krenuo prema prosvjednicima, vozeći u zabranjenom smjeru i oglušujući se na naredbe policajaca.

Foto: MUP Sarajevo

Vozač je zaustavljen i identificiran kao I.K. (28) iz Sarajeva, za kojeg je utvrđeno da je vozio unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja vozilom. Tijekom osobnog pretresa policajci su kod vozača pronašli manju količinu tvari za koju se sumnja da je amfetamin. Nakon što je ishođen sudski nalog, pretražen je i automobil u kojem je otkrivena velika količina različitih droga.

Foto: MUP Sarajevo

- U vozilu je pronađeno više od 50 pakiranja s tvarima za koje se sumnja da su opojne droge: oko 330 grama psihodeličnih gljiva, 640 grama marihuane, 98 grama speeda, 25 grama kokaina, 8.5 grama MDMA te tri doze LSD-a - priopćila je policija. Pretragom stana osumnjičenog na području općine Novo Sarajevo pronađeno je još kokaina i marihuane te 263 komada puščanog streljiva.

Zbog sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prodaje droge, sprječavanja službene osobe u obavljanju dužnosti te nedozvoljenog držanja oružja, 28-godišnjak je uhićen. Policija navodi da je I.K. višestruki počinitelj prometnih prekršaja, a testiranje je pokazalo i da je bio pozitivan na droge.

Automobil mu je privremeno oduzet, a zbog prometnih prekršaja protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog Općinskom sudu u Sarajevu. Nakon uhićenja I.K. je predan u nadležnost Županijskog tužiteljstva u Sarajevu. "Osumnjičeni će biti zadržan 24 sata. U tom zakonskom roku nadležni tužitelj odlučit će o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora", potvrdili su iz tužiteljstva.