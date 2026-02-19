Obavijesti

News

Komentari 1
ZAUSTAVILA GA POLICIJA

Drama u Sarajevu. Autom krenuo na prosvjednike. Našli mu gljive, travu, LSD, kokain...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Drama u Sarajevu. Autom krenuo na prosvjednike. Našli mu gljive, travu, LSD, kokain...
5
Foto: MUP Sarajevo

Nakon što je ishođen sudski nalog, pretražen je i automobil u kojem je otkrivena velika količina različitih droga

Admiral

Sarajevska policija izvijestila je o incidentu koji se jučer dogodio oko 13.10 sati, u ulici Hamze Hume tijekom prosvjeda organiziranih zbog tramvajske nesreće u kojoj je jedan čovjek poginuo, a cura ostala bez noge. Muškarac je Škodom krenuo prema prosvjednicima, vozeći u zabranjenom smjeru i oglušujući se na naredbe policajaca.

Foto: MUP Sarajevo

Vozač je zaustavljen i identificiran kao I.K. (28) iz Sarajeva, za kojeg je utvrđeno da je vozio unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja vozilom. Tijekom osobnog pretresa policajci su kod vozača pronašli manju količinu tvari za koju se sumnja da je amfetamin. Nakon što je ishođen sudski nalog, pretražen je i automobil u kojem je otkrivena velika količina različitih droga.

Foto: MUP Sarajevo

 - U vozilu je pronađeno više od 50 pakiranja s tvarima za koje se sumnja da su opojne droge: oko 330 grama psihodeličnih gljiva, 640 grama marihuane, 98 grama speeda, 25 grama kokaina, 8.5 grama MDMA te tri doze LSD-a - priopćila je policija. Pretragom stana osumnjičenog na području općine Novo Sarajevo pronađeno je još kokaina i marihuane te 263 komada puščanog streljiva.

NOVI PROSVJEDI 24sata u Sarajevu: 'Naši su tramvaji pravi ruski rulet’
24sata u Sarajevu: 'Naši su tramvaji pravi ruski rulet’

Zbog sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prodaje droge, sprječavanja službene osobe u obavljanju dužnosti te nedozvoljenog držanja oružja, 28-godišnjak je uhićen. Policija navodi da je I.K. višestruki počinitelj prometnih prekršaja, a testiranje je pokazalo i da je bio pozitivan na droge.

Automobil mu je privremeno oduzet, a zbog prometnih prekršaja protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog Općinskom sudu u Sarajevu. Nakon uhićenja I.K. je predan u nadležnost Županijskog tužiteljstva u Sarajevu. "Osumnjičeni će biti zadržan 24 sata. U tom zakonskom roku nadležni tužitelj odlučit će o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora", potvrdili su iz tužiteljstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026