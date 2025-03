Drama u Splitu: Vikao na djecu i prijetio im plastičnim pištoljem, sud ga ipak pustio na slobodu

Djecu i ostale građane u subotu 22. ožujka 2025. oko 22:30 sati na Obali hrvatskog narodnog preporoda u Splitu uznemirio je alkoholizirani muškarac koji je pokazivao oružje.

Odmah su nazvali policiju, koja je, s obzirom na dojavu, na intervenciju poslala i interventne policajce. Oni su preuzeli postupanje na terenu vrlo brzo u blizini pronašli muškaraca koji je odgovarao opisu iz dojave.

Kod sebe je imao plastični pištolj, koji su mu oduzeli. Uhitili su ga i doveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Utvrdili su da je 47-godišnji muškarac s 1,04 g/kg alkohola u organizmu na naročito drzak način narušio javni red i mir. Naime,on je vikao na maloljetnike dok je u ruci držao crni plastični pištolj čime ih je uznemirio i uplašio kao i građane koji su tome svjedočili.

Sudu su predložili da mu se odredi zadržavanje jer je prekršaj počinio na štetu djece, a svojim ponašanjem je uznemirio veći broj građana koji su se uplašili.

- Također, s obzirom na to da je 47-godišnjak ponavljač prekršaja s elementima nasilja i prekršaja protiv javnog reda i mira i do sada je tri puta pravomoćno kažnjen, a od početka godine do danas još je je četiri puta prekršajno prijavljen zbog počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira i navedeni postupci su u tijeku, sudu je predloženo da ga proglasi krivim i izrekne mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Sud je 47-godišnjaka pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak - priopćila je splitska policija.