Drama u stanu roditelja Filipa Zavadlava: Otac osuđen, majka oslobođena optužbe za nasilje

Ante i Etel Zavadlav, roditelji Filipa Zavadlava, pravomoćno osuđenog za trostruko ubojstvo, našli su se pred Općinskim prekršajnim sudom u Splitu zbog incidenta koji se dogodio sredinom veljače u obiteljskom stanu. Ante Zavadlav proglašen je krivim za obiteljsko nasilje, odnosno ekonomsko i tjelesno nasilje nad bivšom nevjenčanom partnericom. Sud je utvrdio da ju je objema rukama uhvatio ispod pazuha i odvukao prema izlazu iz stana, čime joj je onemogućio korištenje zajedničke i osobne imovine.

Zbog toga mu je sutkinja izrekla uvjetnu kaznu zatvora od 45 dana, uz rok kušnje od godinu dana, prenosi Dalmatinski portal.

S druge strane, Etel Zavadlav oslobođena je optužbe za fizičko nasilje nad bivšim partnerom. Policija ju je teretila da je prilikom ulaska u stan desnim laktom udarila Antu u rame, zbog čega je izgubio ravnotežu, nakon čega je ona ušla u stan.

Ante tvrdio da mu nije dopuštala da uđe u stan

Ante Zavadlav osporavao je prekršaj i tvrdio da Etel uopće nije prešla prag stana. Ispričao je da je čekao prijatelja, no umjesto njega pojavila se bivša partnerica. Prema njegovim riječima, željela je ući u stan i popiti vode, ali joj on to nije dopustio. Nakon što je otišla, odmaknuo je njezine torbe od vrata.

Etel je, pak, na sudu izjavila da je suvlasnica stana, ali da joj Ante ne dopušta ulazak. Zbog toga je, kako je rekla, prisiljena spavati naokolo „kao klošar”.

Ispričala je da joj je Ante otvorio vrata, no tvrdi da ga nije ni dotaknula. Uspjela je, navela je, odgurnuti vrata i ući u stan.

Dodala je da je s bivšim partnerom željela razgovarati jer je, na preporuku socijalne radnice, prijavila prebivalište na temelju suvlasništva nad stanom. Ante joj je, prema njezinu iskazu, jedva dao vode. Kada je čuo da se želi vratiti u stan, zgrabio ju je i odvukao van.

Sutkinja povjerovala Etelinu iskazu

Sutkinja je na kraju zaključila da je Ante Zavadlav počinio prekršaj, dok za Etel nije utvrđeno da je počinila prekršaj koji joj se stavljao na teret. Njezin iskaz ocijenjen je istinitim, razložnim i vjerodostojnim, navodi Dalmatinski portal.

Kao olakotne okolnosti za Antu Zavadlava sud je uzeo u obzir to što dosad nije bio kažnjavan, kao i njegovu nezaposlenost i loše imovno stanje. Otegotne okolnosti nisu utvrđene.