Kako se navodi, krao je iz trgovina i ambulante Doma zdravlja. Krao je prehrambene artikle, alkohol i metadon.
ZAVRŠIO U ISTRAŽNOM
Brat Filipa Zavadlava završio opet u zatvoru zbog niza krađa
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Stanislav Zavadlav ponovno je završio u zatvoru na Bilicama, piše Dalmatinski portal. Brat Filipa Zavadlava, koji je ovaj tjedan pravomoćno osuđen na 35 godina zbog trostrukog ubojstva, priveden je zbog serije krađa koje je navodno počinio u posljednje tri godine.
Kako se navodi, krao je iz trgovina i ambulante Doma zdravlja. Krao je prehrambene artikle, alkohol i metadon.
Odredili su mu istražni zatvor da ne ponovi kazneno djelo, s obzirom na dosje.
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