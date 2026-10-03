Brat Filipa Zavadlava završio opet u zatvoru zbog niza krađa

Stanislav Zavadlav ponovno je završio u zatvoru na Bilicama, piše Dalmatinski portal. Brat Filipa Zavadlava, koji je ovaj tjedan pravomoćno osuđen na 35 godina zbog trostrukog ubojstva, priveden je zbog serije krađa koje je navodno počinio u posljednje tri godine.

Kako se navodi, krao je iz trgovina i ambulante Doma zdravlja. Krao je prehrambene artikle, alkohol i metadon.

Odredili su mu istražni zatvor da ne ponovi kazneno djelo, s obzirom na dosje.