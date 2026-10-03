Obavijesti

News

Komentari 3
ZAVRŠIO U ISTRAŽNOM

Brat Filipa Zavadlava završio opet u zatvoru zbog niza krađa

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Brat Filipa Zavadlava završio opet u zatvoru zbog niza krađa
Split: Na suđenju Filipu Zavadlavu svjedočili njegov otac i brat | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako se navodi, krao je iz trgovina i ambulante Doma zdravlja. Krao je prehrambene artikle, alkohol i metadon.

Stanislav Zavadlav ponovno je završio u zatvoru na Bilicama, piše Dalmatinski portal. Brat Filipa Zavadlava, koji je ovaj tjedan pravomoćno osuđen na 35 godina zbog trostrukog ubojstva, priveden je zbog serije krađa koje je navodno počinio u posljednje tri godine.

Kako se navodi, krao je iz trgovina i ambulante Doma zdravlja. Krao je prehrambene artikle, alkohol i metadon.

Odredili su mu istražni zatvor da ne ponovi kazneno djelo, s obzirom na dosje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Provjerite Eurojackpot rezultate
ŠESTORKI VRIJEDNI DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najveći dobitak večeras ostvarilo je šest igrača koji su pogodili 5+1. Svaki od njih osvojio je 562.247,60 eura.
Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'
S TATOM NA FAKS

Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'

Dok je otac stekao zvanje magistra kineziologije na Univerzitetu u Travniku, sin Pavo je upisao Fakultet šumarstva i drvne tehnologije na koji ga je dopratio Josip Dabro
Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!
KRENULA VELIKA POTJERA

Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!

Vozač i ostale osobe koje su se nalazile u vozilu nakon pucnjave pobjegli su s mjesta događaja. Zagrebačka policija pokrenula je veliku potragu i ubrzo ih je pronašla na različitim lokacijama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026