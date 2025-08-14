Obavijesti

NEMIRNO U SUSJEDSTVU

BiH policija: 'Nismo uhitili teologa Musu! Pozvali smo ga samo na informativni razgovor'

U Sarajevu je održan skup protiv parade ponosa pod nazivom "Normala" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Policija je ranije zabranila okupljanje vjernika, ali unatoč tome Musa tvrdi da će se ono dogoditi...

Teolog Sanin Musa jutros je pozvan na informativni razgovor u prostorije policije, javlja Hercegovina.info . Policija je demantirala raniju vijesti da je Musa uhićen.

Musa je prije razgovora potvrdio da će grupa muslimanskih vjernika dana, unatoč zabrani policije, doći u Široki Brijeg kako bi, kako on kaže, 'zaštitili čast jedne muslimanke i potencijalno zaštitili muslimanke ubuduće'.

Na društvenim mrežama Musa je rekao da se radi o principu, časti i dostojanstvu, te je naglasio da bi isto postupio i kada bi bila ugrožena čast časne sestre.

Isto tako naveo je da oni koji dolaze moraju poštovati pravila: bez žena i djece, bez oružja, bez vojnih uniformi i zastava, te da moraju biti pristojno obučeni. 

Kako je naveo, cilj okupljanja je klanjanje sabah-namaza i “mirno očuvanje časti i Allahovog propisa”.

- Mi dolazimo u miru! - rekao je Musa. Podsjećamo, policija u Širokom Brijegu je ranije izdala zabranu okupljanja, navodeći sigurnosne razloge. Usprkos tome, Musa tvrdi da dolazak neće biti otkazan.

