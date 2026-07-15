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ZAPORIŽJA

Drama u Ukrajini. Dron ubio glavnog inženjera najveće nuklearne elektrane u Europi

Piše HINA,
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Drama u Ukrajini. Dron ubio glavnog inženjera najveće nuklearne elektrane u Europi
Foto: Stringer
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Aleksej Lihačev priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara

Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižje koja je pod ruskom kontrolom ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom u srijedu.

Aleksej Lihačev priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila.

Kremlj je u petak optužio Ukrajinu da je eskalirala ono što je nazvao "terorističkim" djelovanjem protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022. godine.

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