Rusija žestoko napala Odesu: Poginulo troje ljudi, gađali luku

Serhij Lisak, čelnik gradske vojne uprave, kazao je na Telegramu da su još tri osobe hospitalizirane nakon napada. Lisak je dodao da su stambene zgrade oštećene u napadu, bez daljnjih pojedinosti. Ruska vojska potvrdila je napad na Odesu.

Ministarstvo obrane u Moskvi priopćilo je da je kombinirani napad "visokopreciznim oružjem lansiranim iz zraka i borbenim dronima" pogodio spremnike za gorivo i utovarne objekte koje koristi ukrajinska vojska u lukama Odesa i Čornomorsk. Također je navedeno da je ciljana bila tvornica dronova.

Foto: Nina Liashonok

Odesa je često meta ruskih napada zbog svoje strateške važnosti lučkog grada.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je i da su napadnuta četiri broda za prijevoz tereta za ukrajinske oružane snage u lukama Čornomorsk i Dnjepar-Buh.

Ukrajina je pak objavila da je tijekom noći napala 20 ruskih brodova u Crnom moru, uključujući 17 naftnih tankera.