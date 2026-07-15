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Rusija žestoko napala Odesu: Poginulo troje ljudi, gađali luku

Piše HINA,
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Rusija žestoko napala Odesu: Poginulo troje ljudi, gađali luku
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Foto: Nina Liashonok
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U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su tri osobe, rekao je lokalni dužnosnik u srijedu

Serhij Lisak, čelnik gradske vojne uprave, kazao je na Telegramu da su još tri osobe hospitalizirane nakon napada. Lisak je dodao da su stambene zgrade oštećene u napadu, bez daljnjih pojedinosti. Ruska vojska potvrdila je napad na Odesu.

Ministarstvo obrane u Moskvi priopćilo je da je kombinirani napad "visokopreciznim oružjem lansiranim iz zraka i borbenim dronima" pogodio spremnike za gorivo i utovarne objekte koje koristi ukrajinska vojska u lukama Odesa i Čornomorsk. Također je navedeno da je ciljana bila tvornica dronova.

Russian missile and dorne attack in Odesa
Foto: Nina Liashonok

Odesa je često meta ruskih napada zbog svoje strateške važnosti lučkog grada.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je i da su napadnuta četiri broda za prijevoz tereta za ukrajinske oružane snage u lukama Čornomorsk i Dnjepar-Buh.

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