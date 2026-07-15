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PREMIJER JE U UKRAJINI

Plenković otkrio o čemu je razgovarao sa Zelenskim

Piše Filip Sulimanec,
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Plenković otkrio o čemu je razgovarao sa Zelenskim
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Foto: Andrej Plenković/Facebook
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Razgovarali smo i o dodatnim sankcijskim mjerama EU-a s ciljem stvaranja dodatnog pritiska na Rusiju

U Kijevu sam se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim s kojim nastavljamo voditi redovit dijalog i izvrsnu suradnju, objavio je premijer. Dodao je da će Vlada i dalje snažno podržavati Ukrajinu, koja, pružajući otpor ruskoj agresiji već četiri i pol godine, brani svoju slobodu, ali i sigurnost cijele Europe.

Premijer je otkrio kako će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajinu.

Foto: Andrej Plenković/Facebook

 - Uz kontinuiranu političku, gospodarsku, energetsku i vojnu potporu, nastavit ćemo pomagati Ukrajini dijeleći svoje iskustvo iz Domovinskog rata, uključujući humanitarno razminiranje, procesuiranje ratnih zločina, skrb o ratnim veteranima te mirnu reintegraciju okupiranih područja. U fokus stavljamo i daljnje intenziviranje suradnje hrvatske i ukrajinske obrambene industrije - naglasio je premijer te otkrio o čemu je razgovarao sa Zelenskim.

Foto: Andrej Plenković/Facebook

 - Razgovarali smo i o dodatnim sankcijskim mjerama EU-a s ciljem stvaranja dodatnog pritiska na Rusiju, kao i o međunarodnim naporima za postizanje mira i pružanju sigurnosnih jamstava u slučaju postizanja dogovora o primirju. Čestitao sam predsjedniku Zelenskom na iskoraku koji je Ukrajina ostvarila u pristupnom procesu nakon otvaranja prva dva pregovaračka klastera. Smatramo da Ukrajina zaslužuje jasnu europsku perspektivu i na tome ćemo zajedno ustrajati - zaključio je premijer.

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