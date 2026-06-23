Drama u Ukrajini: Kijev pod uzbunom, Harkiv napali dronovi

Ukrajinski glavni grad Kijev u utorak rano ujutro objavio je uzbunu zbog zračne opasnosti, a vlasti su pozvale građane da potraže sklonište, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenskij prošli tjedan upozorio da se Rusija priprema za veliki napad.

Kijevske su vlasti, u objavi na društvenoj mreži Telegramu, pozvale građane da se odmah sklone.

Drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv napadnut je dronovima i dvjema raketama, priopćio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu. Jedna je osoba ozlijeđena u napadima, dodao je, ne navodeći daljnje pojedinosti.

Do uzbune je došlo tijekom pojačanih napetosti i očekivanja intenziviranja ruske ofenzive.