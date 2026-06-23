Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI RUSKI NAPADI

Drama u Ukrajini: Kijev pod uzbunom, Harkiv napali dronovi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Ukrajini: Kijev pod uzbunom, Harkiv napali dronovi
Foto: Nina Liashonok

Kijevske su vlasti, u objavi na društvenoj mreži Telegramu, pozvale građane da se odmah sklone

Ukrajinski glavni grad Kijev u utorak rano ujutro objavio je uzbunu zbog zračne opasnosti, a vlasti su pozvale građane da potraže sklonište, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenskij prošli tjedan upozorio da se Rusija priprema za veliki napad.

Kijevske su vlasti, u objavi na društvenoj mreži Telegramu, pozvale građane da se odmah sklone.

SPOR OKO 2. SVJETSKOG RATA Zelenski: Vratio sam državno odličje poljskom predsjedniku
Zelenski: Vratio sam državno odličje poljskom predsjedniku

Drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv napadnut je dronovima i dvjema raketama, priopćio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu. Jedna je osoba ozlijeđena u napadima, dodao je, ne navodeći daljnje pojedinosti.

Do uzbune je došlo tijekom pojačanih napetosti i očekivanja intenziviranja ruske ofenzive.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ukrajina zasula Moskvu dronovima: Oborili ih gotovo 60, aerodromi zatvoreni...
NOVI VAL

VIDEO Ukrajina zasula Moskvu dronovima: Oborili ih gotovo 60, aerodromi zatvoreni...

Napad dolazi nakon što su dronovi prošlog tjedna ponovo pogodili jedinu moskovsku rafineriju nafte
Zelenski: 'Rusi su u tjedan dana ispalili više od 4000 projektila, dronova i bombi na Ukrajinu'
ALARMANTNE BROJKE

Zelenski: 'Rusi su u tjedan dana ispalili više od 4000 projektila, dronova i bombi na Ukrajinu'

Ovaj val napada uklapa se u upozorenja ukrajinskih dužnosnika o pripremi novih masovnih ruskih udara i promjeni strategije
Rusi raketirali civile u Zaporižju, najmanje pet ljudi je poginulo
NOVI ŽESTOKI UDAR

Rusi raketirali civile u Zaporižju, najmanje pet ljudi je poginulo

Oštećeno je 12 višekatnica, objekt socijalne službe, privatne kuće i automobili. Na jednoj od lokacija spasioci su iz ruševina izvukli ženu, pišu ukrajinski vatrogasci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026