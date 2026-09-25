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Moskva: Pratimo koje sve države naoružavaju Ukrajinu

Piše Filip Sulimanec,
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Moskva: Pratimo koje sve države naoružavaju Ukrajinu
Foto: Vyacheslav Prokofiev
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Europska komisija je nedavno isplatila više od tri milijarde eura za obrambenu nabavu u sklopu znatno većeg zajma za potporu Ukrajini koji ukupno iznosi 90 milijardi eura

Ruska vlada prati koje države šalju oružje Ukrajini, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Zelenski je ranije naveo kako je američki predsjednik Donald Trump, nedugo nakon preuzimanja dužnosti, obećao Kijevu licencu potrebnu za domaću proizvodnju raketa za protuzračne obrambene sustave Patriot.

​- Moskva veoma pažljivo prati koje zemlje daju licence i kakve, kakvo oružje isporučuju i sve to uzimamo u obzir - rekao je Peskov.

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Europska unija donijela je odluku o značajnom povećanju vojne potpore za Ukrajinu. Bruxelles je iz Europskog instrumenta mirovne pomoći odblokirao više od šest milijardi eura. Ta sredstva namijenjena su za obuku ukrajinskih vojnika, zajedničku nabavu nove vojne opreme te za nadoknadu troškova državama članicama koje su već poslale oružje na frontu.

Osim toga, Europska komisija je nedavno isplatila više od tri milijarde eura za obrambenu nabavu u sklopu znatno većeg zajma za potporu Ukrajini koji ukupno iznosi 90 milijardi eura.

Washington također održava stabilan priljev vojne opreme. Iako od prošle godine nisu doneseni ogromni novi paketi pomoći, ogromna količina ranije odobrenih sredstava redovito pristiže. Kroz američki proračun za obranu osigurano je 400 milijuna američkih dolara pomoći putem Sigurnosne inicijative za Ukrajinu, dok nadležni odbori američkog Senata pripremaju odobrenje dodatnih petsto milijuna za tekuću fiskalnu godinu.

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