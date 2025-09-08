Obavijesti

NA NOVOM ZELANDU

Dramatičan kraj otmice: Otac je djecu godinama skrivao u šumama, ustrijelila ga policija

Vjeruje se da su muškarca, koji je gotovo četiri godine bio u bijegu sa svoje troje djece, u ponedjeljak ubili policijski službenici u Novom Zelandu, javlja njemačka agencija dpa

Tom Phillips je nestao na Sjevernom otoku u Novom Zelandu u prosincu 2021. sa svojom djecom, a otada je obitelj bila rijetko viđana. Zamjenica policijskog načelnika Jill Rogers je na tiskovnoj konferenciji rekla da je građanin prijavio pljačku na području gdje se vjerovalo da se nalazi Phillips. Kada je došla policija, postavila je bodlje za prisilno zaustavljanje vozila.

Prvi policajac je naišao na "paljbu u neposrednoj blizini", pogođen je u glavu te je sada u bolnici u ozbiljnom stanju, kazala je Rogers.

Policija je potom ustrijelila prijestupnika koji je preminuo unatoč medicinskoj pomoći.

"Još uvijek ga je potrebno službeno identificirati, no vjeruje se da se radi o Tomu Phillipsu", dodala je Rogers.

Na mjestu događaja je pronađeno dijete koje je sada s vlastima, kazala je policija.

"Provodimo ubrzanu istragu kako bismo pronašli drugu djecu Toma Phillipsa, za koju smo ozbiljno zabrinuti. Djetetu pronađenom na mjestu događaja se pruža podrška, a mi nećemo trenutno više davati komentare o njihovoj lokaciji".

Incident je bio "duboko traumatičan" za uključene, rekla je Rogers.

"Ovo su razorne vijesti za obitelj Toma Phillipsa, a ovo je ishod koji nitko nije želio", dodala je.

