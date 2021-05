Prava drama odvijala se danas na Lekinim njivama na putu iz Male Paklenice prema Ivinim vodicama na Velebitu. Nešto prije 14 sati mlađeg muškarca ugrizao je poskok. HGGS stanica Split je dobila dojavu od Centra 112 za pomoć u evakuaciji osobe koju je ugrizla otrovnica. Situacija je bila ozbiljna i zato je iz Splita poletio helikopter HRZ-a s letačima spašavateljima.

- Nakon dolaska iznad mjesta nesreće iz helikoptera je spušteno dvoje gorskih spašavatelja koji su unesrećenog pripremili za podizanje u helikopter. Nakon preleta helikopter se vratio iznad mjesta nesreće te uz pomoć vitla podigao unesrećenog i spašavatelje - izvijestio je HGSS.

U akciji spašavanja je sudjelovao i spašavatelj Srđan Vrsalović. Rekao nam je kako je situacija izgledala dramatično, ali je mladić bio stabilan.

- Jedan mještanin nas je navodio do točne pozicije. Mladić, star oko 30-ak godina, je imao jako otečenu ruku. Oteklina mu je bila sve do ramena, ali je bio pri svijesti i dobro je izgledao - rekao nam je iskusni spašavatelj koji kaže da u ovakvim slučajevima može doći do komplikacija, ali se nada da će sve biti u redu.

Unesrećenog su spustili na helidrom u Starigradu Paklenica i predali ga ekipi hitne pomoći. Akcija je od dojave do svršetka trajala 2 i pol sata.