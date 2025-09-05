Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRAO I STRANE TRUPE

Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'
Foto: Maxim Shemetov

Osim rusko-ukrajinske situacije, Putin se osvrnuo i na sastanak na Aljasci. Rekao je kako mu je nekoliko američkih tvrtki ponudilo suradnju na tom području, ali Washington je taj koji mora 'amenovati' te poslove

Ruski predsjednik Vladimir Putin gostuje na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku gdje se osvrnuo na ekonomsku situaciju u Rusiji, ali i na rat s Ukrajinom. 

Emmanuel Macron je u četvrtak izjavio kako je 26 država i članica 'Koalicije voljnih' u Parizu pristalo poslati svoje trupe u Ukrajinu. Ipak, Vladimir nije bio impresioniran time, prenosi Sky News.

- Ako se bilo koje trupe pojave na ovom ratnom području, tijekom naših vojnih operacija, smatrat ćemo ih stvarnim prijetnjama i težit ćemo prema njihovom uništenju - izjavio je ruski predsjednik.

NE(PRIJATELJSTVO) Trump ih optužuje za urotu. Kim Jong Un i Xi: 'Nepokolebljivo smo predani razvoju odnosa'
Trump ih optužuje za urotu. Kim Jong Un i Xi: 'Nepokolebljivo smo predani razvoju odnosa'

On smatra kako ne postoji valjan razlog za dolaskom stranih trupa, pogotovo kada smatra da postoje uvjeti za mirom.

Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje vojne snage, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu i potrebno je obaviti mnogo posla prije sastanka na visokoj ili najvišoj razini između Moskve i Kijeva o rješavanju sukoba u Ukrajini, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za agenciju RIA-u.

'Volodimire, molim te, dođi!'

Osim rusko-ukrajinske situacije, Putin se osvrnuo i na sastanak na Aljasci. Rekao je kako mu je nekoliko američkih tvrtki ponudilo suradnju na tom području, ali Washington je taj koji mora 'amenovati' te poslove.

PORUKA UKRAJINI Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir
Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir

Putin je pozvao Zelenskog na mirovne pregovore u Rusiju. Obećao mu je potpunu sigurnost.

- Molim ih neka dođu, ponudit ćemo im mir i uvjete s kojima će biti zadovoljni. To garantiram 100 posto! Smatram da je težnja za sastankom u nekoj stranoj zemlji potpuno neprimjerena - rekao je.

- Najidealnije mjesto je Moskva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Putin: Ako se neke strane trupe pojave u Ukrajini, Rusija će ih smatrati metama za uništenje
PORUKA ZAPADU

Putin: Ako se neke strane trupe pojave u Ukrajini, Rusija će ih smatrati metama za uništenje

Putin je to poručio dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da se 26 zemalja obvezalo pružiti poslijeratna sigurnosna jamstva Ukrajini
Ukrajina: Ruski napad ubio troje ljudi u Harkovskoj oblasti
STRADANJA CIVILA

Ukrajina: Ruski napad ubio troje ljudi u Harkovskoj oblasti

U ruskom napadu dronom ubijene su tri osobe u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, rekao je guverner Oleg Sinegubov u četvrtak navečer
Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir
PORUKA UKRAJINI

Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA u izjavi objavljenoj u petak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025