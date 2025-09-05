Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'

Ruski predsjednik Vladimir Putin gostuje na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku gdje se osvrnuo na ekonomsku situaciju u Rusiji, ali i na rat s Ukrajinom.

Emmanuel Macron je u četvrtak izjavio kako je 26 država i članica 'Koalicije voljnih' u Parizu pristalo poslati svoje trupe u Ukrajinu. Ipak, Vladimir nije bio impresioniran time, prenosi Sky News.

- Ako se bilo koje trupe pojave na ovom ratnom području, tijekom naših vojnih operacija, smatrat ćemo ih stvarnim prijetnjama i težit ćemo prema njihovom uništenju - izjavio je ruski predsjednik.

On smatra kako ne postoji valjan razlog za dolaskom stranih trupa, pogotovo kada smatra da postoje uvjeti za mirom.

Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje vojne snage, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu i potrebno je obaviti mnogo posla prije sastanka na visokoj ili najvišoj razini između Moskve i Kijeva o rješavanju sukoba u Ukrajini, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za agenciju RIA-u.

'Volodimire, molim te, dođi!'

Osim rusko-ukrajinske situacije, Putin se osvrnuo i na sastanak na Aljasci. Rekao je kako mu je nekoliko američkih tvrtki ponudilo suradnju na tom području, ali Washington je taj koji mora 'amenovati' te poslove.

Putin je pozvao Zelenskog na mirovne pregovore u Rusiju. Obećao mu je potpunu sigurnost.

- Molim ih neka dođu, ponudit ćemo im mir i uvjete s kojima će biti zadovoljni. To garantiram 100 posto! Smatram da je težnja za sastankom u nekoj stranoj zemlji potpuno neprimjerena - rekao je.

- Najidealnije mjesto je Moskva.