DRAMATIČNA SNIMKA Avion pao i zahvatio žice dalekovoda!

Srušio se mali zrakoplov koji je pokušavao sletjeti u zračnu luku u Kaliforniji koja je već ranije obilježena sigurnosnim problemima, piše The New York Post. Avion se srušio nakon što je udario u dalekovod.

Dramatična snimka koja se širi društvenim mrežama prikazuje kako zrakoplov leti nisko iznad ulice Van Nuys Boulevard, svega nekoliko blokova od zračne luke Whiteman. Tamo je zahvatio električne vodove, prevrnuo se i srušio se na tlo. Pilot (70) zadobio je teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju u bolnici. Prema navodima vatrogasne službe Los Angelesa, riječ je o jednomotornom zrakoplovu Cessna u vlasništvu tvrtke Vista Aviation, koji je pilot unajmio. U trenutku nesreće izvodio je vježbu krugovaoko zračne luke, a u zraku je bio tek desetak minuta prije udara u dalekovod. Zrakoplov se potom srušio na parkiralište trgovine autodijelova O’Reilly.

Pilot je pronađen izvan zrakoplova te je teško ozlijeđen. Nesreća je uzrokovala i prekid opskrbe električnom energijom u dijelu područja, a ekipe su radile na otklanjanju kvara. Incident je ponovno potaknuo raspravu o sigurnosti zračne luke Whiteman. Lokalni aktivisti upozoravaju na niz ranijih incidenata i traže njezino zatvaranje te dodaju kako se radi o opasnoj lokaciji za zračni promet. Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) potvrdila je da je pokrenuta istraga o uzrocima nesreće. Predstavnici udruge koja podupire rad zračne luke poručili su da ona posluje u skladu sa strogim saveznim sigurnosnim standardima te da treba pričekati rezultate istrage prije donošenja zaključaka.