NESREĆA U KALIFORNIJI

DRAMATIČNA SNIMKA Avion pao i zahvatio žice dalekovoda!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pilot (70) zadobio je teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju u bolnici. U trenutku nesreće izvodio je vježbovne krugove oko zračne luke, a u zraku je bio tek desetak minuta prije udara u dalekovod

Srušio se mali zrakoplov koji je pokušavao sletjeti u zračnu luku u Kaliforniji koja je već ranije obilježena sigurnosnim problemima, piše The New York Post. Avion se srušio nakon što je udario u dalekovod.

Dramatična snimka koja se širi društvenim mrežama prikazuje kako zrakoplov leti nisko iznad ulice Van Nuys Boulevard, svega nekoliko blokova od zračne luke Whiteman. Tamo je zahvatio električne vodove, prevrnuo se i srušio se na tlo. Pilot (70) zadobio je teške ozljede i nalazi se u kritičnom stanju u bolnici. Prema navodima vatrogasne službe Los Angelesa, riječ je o jednomotornom zrakoplovu Cessna u vlasništvu tvrtke Vista Aviation, koji je pilot unajmio. U trenutku nesreće izvodio je vježbu krugovaoko zračne luke, a u zraku je bio tek desetak minuta prije udara u dalekovod. Zrakoplov se potom srušio na parkiralište trgovine autodijelova O’Reilly.

Pilot je pronađen izvan zrakoplova te je teško ozlijeđen. Nesreća je uzrokovala i prekid opskrbe električnom energijom u dijelu područja, a ekipe su radile na otklanjanju kvara. Incident je ponovno potaknuo raspravu o sigurnosti zračne luke Whiteman. Lokalni aktivisti upozoravaju na niz ranijih incidenata i traže njezino zatvaranje te dodaju kako se radi o opasnoj lokaciji za zračni promet. Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) potvrdila je da je pokrenuta istraga o uzrocima nesreće. Predstavnici udruge koja podupire rad zračne luke poručili su da ona posluje u skladu sa strogim saveznim sigurnosnim standardima te da treba pričekati rezultate istrage prije donošenja zaključaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'

DRUGI DIO Hrvatski znanstvenik Zdenko Franić posjetio je Černobil i stajao na mjestu s kojeg su stanovnici Pripjata promatrali plamen nakon eksplozije. Svi ti ljudi su završili u agoniji...
VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'
DETALJI DRAMATIČNOG SPAŠAVANJA

VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'

Vlasnik je s kobilom jahao šumom kada su oboje propali u jamu duboku oko tri metra. Uspio se sam izvući, dok je kobila ostala zarobljena, pa su u pomoć pozvani vatrogasci DVD-a Marija Magdalena
Plin, AI, brodovi: Veleposlanica McGraw najavila 'zlatno doba' u odnosima SAD-a i Hrvatske
'HRVATSKA MOŽE BITI LIDER'

Plin, AI, brodovi: Veleposlanica McGraw najavila 'zlatno doba' u odnosima SAD-a i Hrvatske

Zahvaljujući energetskoj sigurnosti Hrvatska je u poziciji da napravi velike iskorake u umjetnoj inteligenciji, smatra veleposlanica. Ne želeći iznositi pojedinosti, rekla je da će se u Dubrovniku potpisati "monumentalni poslovi kakvi dosad nisu viđeni u Hrvatskoj".

