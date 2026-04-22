Plin, AI, brodovi: Veleposlanica McGraw najavila 'zlatno doba' u odnosima SAD-a i Hrvatske

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw najavljuje "zlatno doba" u odnosima dviju zemalja s investicijama u energetiku i golemim ulaganjima u tehnologiju koje bi trebale osnažiti položaj Hrvatske kao energetskog čvorišta i učiniti je regionalnim tehnološkim liderom.

McGraw je u intervjuu Hini rekla da da bi se na samitu Inicijative triju mora krajem travnja u Dubrovniku trebali potpisati vrijedni ugovori o američkim ulaganjima u umjetnu inteligenciju, kao i sporazum o plinskom povezivanju Hrvatske i BiH u koje ulaze američki investitori.

Također je rekla da SAD nudi hrvatskoj vojsci borbene brodove korvete i hvali Zagreb kao pouzdanog saveznika u NATO-u i partnera u mirovnim misijama.

"Nema boljeg vremena za biti američka veleposlanica u Hrvatskoj. Svoj mandat vidim kao priliku za zlatno doba u odnosima SAD-a i Hrvatske i svakog ću dana naporno raditi kako bi što više toga postigla za dobrobit SAD-a i odnosa naših zemalja", rekla je McGraw koja je u Zagreb stigla u listopadu prošle godine.

Po njezinim riječima, Terminal na Krku preko kojeg Hrvatska može uvoziti američki ukapljeni plin (LNG) i izvoziti ga u regiju "najbolja je investicija koju je Hrvatska mogla napraviti za pouzdani i pristupačni plin za svoje građane".

Idući korak je povezivanje terminala plinovodom Južna interkonekcija s BiH i dalje prema Srbiji, koje se sada opskrbljuju ruskim plinom te jonski plinovod prema Crnoj Gori i Albaniji.

"To je sjajno i za SAD i za Hrvatsku koja ne samo da dobiva energiju nego je i izvozi", rekla je McGraw.

Monumentalni poslovi

Zahvaljujući energetskoj sigurnosti Hrvatska je u poziciji da napravi velike iskorake u umjetnoj inteligenciji, smatra veleposlanica. Ne želeći iznositi pojedinosti, rekla je da će se u Dubrovniku potpisati "monumentalni poslovi kakvi dosad nisu viđeni u Hrvatskoj".

"Ako imate energiju imate i umjetnu inteligenciju (AI). Sposobnost da imate energiju i podatkovne centre odvojit će lidere od zemalja koji pokušavaju uhvatiti korak. Snažno vjerujem da će Hrvatska biti jedan od tih lidera", istaknula je.

McGraw je pohvalila činjenicu da je Hrvatska dosegnula cilj NATO-a o izdvajanju dva posto GDP-a za obranu i predanost Zagreba da ulaganja poveća na pet posto što od saveznika traži predsjednik Donald Trump.

Nakon što je svoje oružane snage modernizirala američkim helikopterima Black Hawk i Kiowa Warrior te borbenim vozilima Bradley, Hrvatska planira osuvremeniti i svoju mornaricu.

"SAD gradi korvete i pokušavamo dobiti taj natječaj. Imamo najbolji proizvod i nadamo se da će se Hrvatska, kada bude donosila konačnu odluku, odlučiti za američke korvete", rekla je McGraw.

Sporazum o dvostrukom oporezivanju 2.0

Kao jedan od glavnih ciljeva svoga mandata navela je ratifikaciju u američkom Senatu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između SAD-a i Hrvatske koji je potpisan 2022. i u Hrvatskom saboru ratificiran u lipnju 2025.

"To traje predugo. U Washingtonu sam razgovarala i s demokratskim i s republikanskim senatorima i svi se slažu da to treba obaviti i obećali su da će pomoći", rekla je McGraw.

Dodala je da će se ugovor ponovno potpisati na samitu u Dubrovniku i potom ponovno uputiti u Senat na konačno glasanje.

"Što je više američkih kompanija u Hrvatskoj i hrvatskih u SAD-u taj će sporazum biti sve važniji", rekla je.

Povjesničarka umjetnosti i galeristica, McGraw kaže da je impresionirana hrvatskom kulturom i poviješću, posebno Dubrovnikom i Dioklecijanovom palačom u Splitu.

"Kada me ljudi pitaju trebaju li posjetiti Hrvatsku kažem im 'apsolutno'", rekla je veleposlanica, koja očekuje da će broj američkih turista porasti s 850.000 prošle godine na milijun u 2026. kada SAD slavi 250. obljetnicu postojanja. Tome bi trebala pridonijeti nova zrakoplovna linija između Newarka i Splita koja kreće 30. travnja.

"Nevjerojatno sam zahvalna predsjedniku Trumpu što me je predložio i ne mogu zamisliti bolju zemlju u kojoj bi bila veleposlanica. Divan narod, divna zemlja", rekla je McGraw.

"SAD i Hrvatska imaju sjajne odnose od hrvatske neovisnosti. Oni će s vremenom samo još jačati i zahvalna sam na potpori hrvatskoj vladi i narodu".