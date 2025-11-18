U avionu je bilo 20 putnika, a svi su prošli bez ozljeda. Ministar je putovao na mjesto nedavne rudarske nesreće
AVION NESTAO U PLAMENU
Dramatična snimka: Srušio se avion u kojem se vozio ministar DR Konga, svi se uspjeli spasiti
Čitanje članka: < 1 min
Ministar rudarstva DR Konga vozio se u unajmljenom avionu Embraer ERJ-145LR koji se srušio pri slijetanju u zračnu luku u Kolweziju na jugoistoku zemlje.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ministar je putovao na mjesto nedavne rudarske nesreće, a s njim u avionu je bilo još 20 drugih putnika.
Nakon slijetanja, svi su uspjeli pobjeći iz aviona kojeg je ubrzo zahvatio požar. Prema prvim informacijama, svi putnici su preživjeli i nitko nije ozlijeđen.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku