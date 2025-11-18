Dramatična snimka: Srušio se avion u kojem se vozio ministar DR Konga, svi se uspjeli spasiti

Ministar rudarstva DR Konga vozio se u unajmljenom avionu Embraer ERJ-145LR koji se srušio pri slijetanju u zračnu luku u Kolweziju na jugoistoku zemlje.

Ministar je putovao na mjesto nedavne rudarske nesreće, a s njim u avionu je bilo još 20 drugih putnika.

Nakon slijetanja, svi su uspjeli pobjeći iz aviona kojeg je ubrzo zahvatio požar. Prema prvim informacijama, svi putnici su preživjeli i nitko nije ozlijeđen.