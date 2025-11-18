Dramatična snimka: Srušio se avion u kojem se vozio ministar DR Konga, svi se uspjeli spasiti

Obavijesti

Foto: Reuters

U avionu je bilo 20 putnika, a svi su prošli bez ozljeda. Ministar je putovao na mjesto nedavne rudarske nesreće

Ministar rudarstva DR Konga vozio se u unajmljenom avionu Embraer ERJ-145LR koji se srušio pri slijetanju u zračnu luku u Kolweziju na jugoistoku zemlje. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Kongo: Snimka iz aviona koji se srušio 01:32
Kongo: Snimka iz aviona koji se srušio | Video: 24sata/Reuters

Ministar je putovao na mjesto nedavne rudarske nesreće, a s njim u avionu je bilo još 20 drugih putnika.

Nakon slijetanja, svi su uspjeli pobjeći iz aviona kojeg je ubrzo zahvatio požar. Prema prvim informacijama, svi putnici su preživjeli i nitko nije ozlijeđen. 

