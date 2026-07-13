DRAMATIČNA SNIMKA Zabio se u semafor u Zagrebu i zapalio!

Prolazio sam kad sam vidio kako automobil gorio. Bio se zabio u sam semafor na raskrižju Avenije Dubrovnik i Savezne Republike Njemačke. U njemu nije bilo nikoga.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar automobila u Zagrebu | Video: 24sata Video

Ispričao nam je to jedan od mnogih čitatelja 24sata, koji je u ponedjeljak oko 10 sati snimio prometnu nesreću u Novom Zagrebu. Kako doznajemo, odmah su se ondje uputili policajci i vatrogasci iz obližnje postaje Novi Zagreb.

Uspjeli su ugasiti požar automobila, čiji je prednji kraj u potpunosti izgorio. No stvorio se novi problem jer su se najvjerojatnije zapalile i instalacije samog semafora iz kojeg je prodirao dim.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima, a očevid je u tijeku.