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GORIO I SEMAFOR

DRAMATIČNA SNIMKA Zabio se u semafor u Zagrebu i zapalio!

Piše Bogdan Blotnej,
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DRAMATIČNA SNIMKA Zabio se u semafor u Zagrebu i zapalio!
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Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar automobila, čiji je prednji kraj u potpunosti izgorio. No stvorio se novi problem jer su se najvjerojatnije zapalile i instalacije samog semafora iz kojeg je prodirao dim.

Prolazio sam kad sam vidio kako automobil gorio. Bio se zabio u sam semafor na raskrižju Avenije Dubrovnik i Savezne Republike Njemačke. U njemu nije bilo nikoga.
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Požar automobila u Zagrebu VIDEO
Požar automobila u Zagrebu | Video: 24sata Video

Ispričao nam je to jedan od mnogih čitatelja 24sata, koji je u ponedjeljak oko 10 sati snimio prometnu nesreću u Novom Zagrebu. Kako doznajemo, odmah su se ondje uputili policajci i vatrogasci iz obližnje postaje Novi Zagreb. 

Uspjeli su ugasiti požar automobila, čiji je prednji kraj u potpunosti izgorio. No stvorio se novi problem jer su se najvjerojatnije zapalile i instalacije samog semafora iz kojeg je prodirao dim.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima, a očevid je u tijeku.

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