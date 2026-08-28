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NASTRADAO U POŽARU

TUGA Preminuli muškarac bio je istaknuti vatrogasac u Omišu: Drago je bio veliki humanitarac

Piše Vedrana Bekavac Šuvar,
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TUGA Preminuli muškarac bio je istaknuti vatrogasac u Omišu: Drago je bio veliki humanitarac
ILUSTRACIJA | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U KBC Split, zbog ozljeda zadobivenih u požaru, je i njegova supruga. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva...

"Bio je u teškom stanju od početka. Liječnici su uložili sve napore, ali nažalost, nije išlo na bolje", kazao je za 24sata izvor iz splitske bolnice, u kojoj je u petak preminuo 79-godišnji muškarac, od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području.

- Mogu potvrditi, preminuo je Drago Lelas, dugogodišnji vatrogasac i bivši zapovjednik DVD Omiš - kazao nam je Višeslav Pešić, trenutni zapovjednik DVD Omiš.

TRAGEDIJA U SPLITU Umro je ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu: 'U teškom je stanju bio, liječnici su se borili'
Umro je ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu: 'U teškom je stanju bio, liječnici su se borili'

Bio je istaknuti član tamošnje vatrogasne zajednice. Dugi niz godina bio je na čelnim mjestima DVD-a Omiš, a osim kao neustrašivi vatrogasac, dokazao se i kao veliki humanitarac.

Kako piše Dalmatinski portal, dobitnik je Nagrade Grada Omiša za životno djelo, 2008. godine dobio je priznanje Hrvatskog Crvenog križa za 100 darivanja krvi. Obučavao je mlade vatrogasce.

U KBC Split, zbog ozljeda zadobivenih u požaru, je i njegova supruga. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva. Dio najteže ozlijeđenih iz Splita prevezen je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

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