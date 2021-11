Hrvatska udruga bolničkih liječnika uputila je dramatičan apel u kojem upozoravaju na mogućnost kolapsa zdravstvenog sustava, više o toj temi na N1 televiziji govorila je predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit.

Istaknula je kako prate brojeve pozitivnih pacijenata koje idu preko 4000, a udio od 30 posto pozitivnih pokazuje da se epidemija otela kontroli.

- U odnosu na listopad i studeni prošle godine, uz 3500 pozitivnih, kroz mjesec dana imali smo kolaps zdravstvenog sustava. Ako te brojke preklopimo u ove današnje imat ćemo kroz tjedan do tri istu situaciju - upozorila je Šmit.

- Premoreni smo, respiratori se vrlo brzo pune i puno mlađi građani su na respiratorima. Umiru ljudi od 40 godina bez komorbiditeta, a pametnih poteza od Vlade u ovom trenutku nema. Čini se da su sve odlučili stihijski pustiti pa kako bude, bude. Vrijeme je da upozorimo javnost da se sprema krah na koji ne možemo utjecati - rekla je.

Smatra da je Vlada nije dobro pristupila epidemiji, od cijepljenja do kampanje, a kao jedan od tih razloga navodi i kontradiktorne poruke. Tvrdi kako je to dovelo do situacije da nemamo procijepljenost ni 50 posto, dok se bolnički kreveti sve više pune.

- Pitanje je možemo li sad puno napraviti. Kroz tjedan ili dva imat ćemo veliki priljev u bolnice. Hladni pogon morat će se djelomice ugasiti, trebat će voditi računa kako organizirati sredine u kojima će bolnički kapaciteti biti prepunjeni. Potrebne su jasne smjernice od Vlade i Stožera. Trebat će uvoditi i restriktivnije mjere, covid-potvrde su se pokazale kao efikasan način kontroliranja epidemije. Ne bi trebalo raditi kontradiktorne poruke u smislu da praznimo škole, a punimo kafiće. Treba napraviti pametnijih poteza, donijeti manje politički mudre odluke, ali zdravstveno mudrije da bismo brojeve pokušali obuzdati - rekla je.

U razgovoru je rekla kako su potezi na Vladi i ministru te da nikada ništa nije paraliziralo zdravstveni sustav kao što je koronavirus. Smatra i da svatko treba raditi posao za koji je educiran.

- Dođemo li do situacije da kao i prošle godine ljude na respiratorima liječe ginekolozi, meni je to neprihvatljivo i smatram da je sustav krahirao ako do toga dođe - zaključila je.