Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) oštro je reagirala na Facebooku u nedjelju zbog loše epidemiološke situacije u državi. U objavi su se obratili građanima i obrušili na Stožer i vladajuće.

- Dok nam vrhovi državne vlasti izmjenjuju verbalne bravure i uvrede na razini prepotentnih narcisoidnih maloljetnika zlostavljača, za to vrijeme nešto što vole nazivati zdravstvenim sustavom koji zbrinjava COVID-19 epidemiju, pred našim očima nestaje. Oni čija je odgovornost zaustaviti širenje virusa u populaciji svim potrebnim postupcima i mjerama svaki dan nam sedirajućim glasom objavljuju sve veće brojke hospitaliziranih i umrlih, perući ruke od svoje vlastite odgovornosti i svrhe postojanja. Zato dragi sugrađani, kad vam nadležni svakodnevno serviraju lažni spokoj ne poduzimajući ništa, znajte da će sve umorniji ljudi koji čine zdravstveni sustav uskoro morati prestati s operacijama ili pregledima drugih bolesti jer su u COVID odjelima - napisali su među ostalim.

Ivana Šmit, predsjednica HUBOL-a poručila je za Dnevnik Nove TV kako je epidemija "daleko izmakla kontroli".

- Imamo déjà vu u odnosu na jesen prošle godine kada smo sa ovakvim ili manjim brojkama kroz mjesec dana došli do kolapsa zdravstvenog sustava. Imamo preko 4000 pozitivnih, od toga je među testiranima 30 posto cijepljenih - rekla je i dodala kako slijedi porast hospitaliziranih i "krcanje respiratora".

Scenarij isti kao i prošle godine

Šmit smatra kako bi se trebala proširiti upotreba covid potvrda, a što se tiče stanja u bolnicama, kaže kako je ono loše.

- Imam kolegicu koja radi u KBC-u Sestara milosrdnica, ima po 7,8 dežurstava u COVID intenzivnoj. Primorana je na to. Odjeli se pune, i to mlađima, govorimo o ljudima imaju od 35, 40 godina - kaže.

Poručila je kako u državi ima dovoljno respiratora, no ne i onih koji su kvalificirani za rad s njima. Strepi i od mogućeg rasta brojki nakon produženog vikenda.

- Sve su nam do sada pokazale da 2 do 3 tjedna nakon porasta broja pozitivnih, slijedi nam kolaps i prispijeće pacijenata sa teškim simptomima u bolnice. To onda znači obustavu hladnoga programa. Scenarij koji gledamo je isti kao i prošle godine - rekla je.

Za slabu procijepljenost krivi dvostruki kriteriji

Na pitanje koji su uzorci slabe procijepljenosti, Šmit kaže kako su krivi dvostruki kriteriji.

- Pogriješilo se u komunikaciji. Stožer i politika su donijeli hrpu kontradiktornih politički instruiranih naputaka, kojih su se samo građani pridržavali. Politika je nažalost u velikoj većini bila izuzeta od tih mjera. Tu je velik dio građana poludio jer ispada da virus napada samo građane, a političare zaobilazi - rekla je.

Što se tiče reforme zdravstva, Šmit kaže kako ima dobrih ideja, no nada se da one neće ostati samo mrtvo slovo na papiru.

- Ono što treba napraviti, treba sada biti hrabar pa obustaviti hladni program i pokušati zbrinuti ovu katastrofu koja nam slijedi. Jer smo sigurni da ćemo tražiti krevet više u jedinicama intenzivnog liječenja i po odjelima za sve ono što nam korona sprema idućih dana - poručila je ministru Berošu.