Dramatični video: Kruzeri se sudarili kod meksičkog otočja

Dva kruzera sudarila su se u petak ujutro kod meksičkog otoka Cozumel. Snimka sudara počela se širiti društvenim mrežama.

Carnival Glory CRASHES into Carnival Legend in port of Cozumel 12/20/2019 https://t.co/Z4Egp16nvQ

Video je snimio jedan od putnika s trećeg broda u blizini. Nema ozlijeđenih, rekla je glasnogovornica korporacije Carnival, vlasnice oba kruzera Glory i Legend.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L