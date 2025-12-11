Užas u Njemačkoj! Dječak (16) izboden na Adventu, napadač u bijegu. Pokrenuli potragu

Mladić (16) teško je ozlijeđen u napadu nožem u Herfordu. Incident se dogodio u ulici koja je u blizini božićnog sajma, rekao je glasnogovornik policije, piše Spiegel.

Prema prvim informacijama, napadač i žrtva dobro se poznaju. Napadač je pobjegao, a još ga nisu uhitili. Policija o njemu za sada nije objavila nikakve detalje.

Okolnosti incidenta još su nejasne. Navodno je došlo do svađe između 16-godišnjaka i druge osobe u centru Herforda. Pretpostavlja se da je napadač mladića ubo više puta, prenosi WDR.

Ozlijeđeni mladić zadobio je ranu na leđima, a prevezli su ga u bolnicu. Policija traži svjedoke ovog incidenta i moli da im se jave. Javno tužiteljstvo u Bielefeldu preuzelo je istragu, a odjel za kriminalističku istragu osnovao je jedinicu za ubojstva.