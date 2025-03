Dramatično u Zagrebu: Grade podzemne spremnike, stanari se bune. Stiglo puno policajaca

Stanari zagrebačke Žerjavićeve ulice se već nekoliko dana bune protiv izgradnje podzemnih spremnika, no radovi su danas nastavljeni i to pod jakom policijskom zaštitom. Stanari tvrde kako ih nitko nije obavijestio o akciji, a uz to jedan od susjeda, Marijan Glad kao osoba s invaliditetom izgubio je parkirno mjesto.

- U subotu smo ustanovili da kopaju grabe za podzemne spremnike i svi smo izišli van, htjeli smo zaustaviti radove. Ovi što kopaju nisu nam pokazali dozvole - rekao je Glad za Večernji.

U utorak je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević komentirao cijelu situaciju na konferenciji za medije, te rekao kako se podzemni spremnici moraju postaviti uz prometnicu kako bi ih kamioni Čistoće mogli isprazniti.

Zagreb: Pod jakim policijskim osiguranjem nastavljena izgradnja podzemnih spremnika u Žerjavićeva | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ako se govori o parkirnim mjestima onda treba znati da smo u zadnjih godinu dana oslobodili brojna parkirna mjesta od terasa kafića i rezerviranih mjesta. Samo u užem središtu grada barem pet puta više. Tako da ni to ne bi trebao biti problem. Jedan podzemni spremnik zamjenjuje pet kontejnera. Pa valjda je bolje da imamo podzemne spremnike nego da imamo tisuće kontejnera u strogom centru grada. Postoji i radijus koliko podzemni spremnici najviše mogu biti udaljeni od stanara da bi ih oni mogli na neki adekvatan način koristiti. Ne smiju biti predaleko. U tom smislu, što se tiče kapaciteta i udaljenosti sve je projektirano da funkcionira za korisnike - odgovorio je Tomašević.