Dražen Lalić: Ovakva Torcida može krepat, Hajduk će ostati

Sociolog Dražen Lalić u emisiji Novi dan na N1 jutros je komentirao nazi-korteo Torcide i prekid utakmice Hajduka i Ajaxa. Nakon gotovo tjedan dana šutnje osvrnuo se na nacističke ispade dijela navijača na ulicama Splita i skandiranje o Anne Frank. Lalić je rekao da su na njegovo nejavljanje utjecali zdravstveni razlozi i zasićenje.

- Čovjek postane dosadan drugima kad osjeća da je dosadan samom sebi. Ima niz tema o kojima bih mogao nešto reći, ali to je valjda Pavlovljev refleks novinara da me se sjete - rekao je Lalić, piše N1.

Lalić je objasnio da je pristao na gostovanje i zbog pokojnog prijatelja Ivana Gudelja. Zbog zdravstvenog stanja nije mogao otići na utakmicu pa ju je gledao na televiziji. Zasmetalo mu je što su organizatori preko istočne tribine postavili Gudeljev lik nakon što su navijači otpjevali, kako je rekao, gnjusne poruke o Anne Frank.

- Lijepo je što su pokazali Gudeljevu veliku sliku, ali Ivan Gudelj dao bi sve za Hajduk, a tim ljudima koji su prekinuli utakmicu Hajduk nije najvažniji - rekao je Lalić za N1.

Smatra da je navijačka skupina postala važnija sama sebi nego klubu te da njezini članovi žele pokazati kako su glavni akteri. Kao primjer naveo je prekid utakmice, a istaknuo je i da su navijači na istočnoj, zapadnoj i južnoj tribini zviždali i negodovali. Pritom je citirao Miljenka Smoju: Hajduk će ostati i nakon što odu navijači, kraljevi, carevi i predsjednici.

- Ovakva Torcida po meni može nestati. Mnogi ljudi s istočne, zapadne i južne tribine zviždali su i negodovali kad su navijači prekinuli utakmicu - rekao je Lalić.

Lalić je rekao da današnju Torcidu više ne poznaje, ali da poznaje navijački fenomen. Prisjetio se Žana Ojdanića, jednog od važnih ljudi u povijesti skupine, te ustvrdio da bi se on gnušao onoga što se dogodilo. Lalić je dodao da su navijači na utakmici prešli granicu, iako je ranije navijačko nasilje u Hrvatskoj opisivao kao uglavnom simbolično.

*uz korištenje AI-ja