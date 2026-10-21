Obavijesti

News

Komentari 22
OŠTRE KRITIKE

Dražen Lalić: Ovakva Torcida može krepat, Hajduk će ostati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dražen Lalić: Ovakva Torcida može krepat, Hajduk će ostati
Split: Dražen Lalić | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lalić je osudio skandiranje o Anne Frank i rekao da su navijači prešli granicu prekidom utakmice Hajduka i Ajaxa

Sociolog Dražen Lalić u emisiji Novi dan na N1 jutros je komentirao nazi-korteo Torcide i prekid utakmice Hajduka i Ajaxa. Nakon gotovo tjedan dana šutnje osvrnuo se na nacističke ispade dijela navijača na ulicama Splita i skandiranje o Anne Frank. Lalić je rekao da su na njegovo nejavljanje utjecali zdravstveni razlozi i zasićenje.

OŠTRA OSUDA Splitski antifašisti poručili Torcidi: 'Nema konteksta u kojem je Hitler prihvatljiv'
Splitski antifašisti poručili Torcidi: 'Nema konteksta u kojem je Hitler prihvatljiv'

- Čovjek postane dosadan drugima kad osjeća da je dosadan samom sebi. Ima niz tema o kojima bih mogao nešto reći, ali to je valjda Pavlovljev refleks novinara da me se sjete - rekao je Lalić, piše N1.

Lalić je objasnio da je pristao na gostovanje i zbog pokojnog prijatelja Ivana Gudelja. Zbog zdravstvenog stanja nije mogao otići na utakmicu pa ju je gledao na televiziji. Zasmetalo mu je što su organizatori preko istočne tribine postavili Gudeljev lik nakon što su navijači otpjevali, kako je rekao, gnjusne poruke o Anne Frank.

NISU IM DALI NI VODE Lalić o torcidašima: 'Morali su mokriti u bocu. To je sadizam. Što da je tu bio premijerov sin?'
Lalić o torcidašima: 'Morali su mokriti u bocu. To je sadizam. Što da je tu bio premijerov sin?'

- Lijepo je što su pokazali Gudeljevu veliku sliku, ali Ivan Gudelj dao bi sve za Hajduk, a tim ljudima koji su prekinuli utakmicu Hajduk nije najvažniji - rekao je Lalić za N1.

Smatra da je navijačka skupina postala važnija sama sebi nego klubu te da njezini članovi žele pokazati kako su glavni akteri. Kao primjer naveo je prekid utakmice, a istaknuo je i da su navijači na istočnoj, zapadnoj i južnoj tribini zviždali i negodovali. Pritom je citirao Miljenka Smoju: Hajduk će ostati i nakon što odu navijači, kraljevi, carevi i predsjednici.

- Ovakva Torcida po meni može nestati. Mnogi ljudi s istočne, zapadne i južne tribine zviždali su i negodovali kad su navijači prekinuli utakmicu - rekao je Lalić.

žestoko o huliganima Ostojić o Torcidi i nacističkim ispadima: 'Dotaknuli smo dno dna! Sve zapne na kaznama...'
Ostojić o Torcidi i nacističkim ispadima: 'Dotaknuli smo dno dna! Sve zapne na kaznama...'

Lalić je rekao da današnju Torcidu više ne poznaje, ali da poznaje navijački fenomen. Prisjetio se Žana Ojdanića, jednog od važnih ljudi u povijesti skupine, te ustvrdio da bi se on gnušao onoga što se dogodilo. Lalić je dodao da su navijači na utakmici prešli granicu, iako je ranije navijačko nasilje u Hrvatskoj opisivao kao uglavnom simbolično.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
Božinović: Sreća pa policija ne radi po političkim željama nego u skladu sa zakonom
ODGOVOR PENAVI

Božinović: Sreća pa policija ne radi po političkim željama nego u skladu sa zakonom

Dodao je i da na stranicama policije nisu objavljene fotografije svih osumnjičenika, nego samo onih za kojima se traga
Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor
POTVRĐENO ZA 24SATA

Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor

Policija je za njima tragala zbog sumnje u sudjelovanje u sramotnom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa
Ovo su Eurojackpot rezultati
84. kolo

Ovo su Eurojackpot rezultati

Provjerite najnovije rezultate Eurojackpota za 84. kolo od 20. listopada 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, iznose dobitaka i najavu sljedećeg jackpota

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026