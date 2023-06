Šef udruge raketara: 'Spremni smo zatvoriti autocestu Zagreb-Macelj. Neka se prime posla...'

Saborski zastupnik Davor Dretar (DP) je zbog tuče koja je preksinoć pogodila Hrvatsko zagorje u Bedekovčini u petak pozvao premijera, ministricu poljoprivrede i DHMZ da pod hitno pokrenu sustav protugradne obrane, jer će se u u protivnom suočiti s prosvjedima već nakon sljedeće tuče.

"Nažalost, mi samo možemo čekati iduću tuču koja će biti u Zagorju, varaždinskom ili međimurskom kraju, ili u bilo kojoj drugoj županiji u Hrvatskoj. Koje nam rješenje nudi Vlada Andreja Plenkovića? Kada tuča uništi vaše usjeve on će doći i vašim novcem dati vam obeštećenje", izjavio je Dretar naglašavajući kako to nije rješenje i kako će se ubrzo dogoditi prosvjed upravo u Zagorju.

"Javno pozivam premijera Hrvatske, ministricu poljoprivrede i nadležne u Državnom hidrometeorološkom zavodu da pod hitno pokrenu obranu od tuče, u protivnom će se suočiti s dobrim, potpuno legitimnim i izuzetno intenzivnim prosvjedom, za sada ovdje u Zagorju, a uskoro i po cijeloj Hrvatskoj, najavio je Dretar. Kaže da će taj prosvjed biti odmah nakon sljedeće velike tuče za koji drži da se neće dugo trebati čekati.

Predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske Josip Salatko naglasio je da Zakon o obrani od tuče postoji i da se mora poštivati.

"DHMZ je zadužen za provedbu istog zakona, a on to ne provodi. Sustavno i namjerno se krši zakon, a ljudi trpe štetu. Obrana od tuče, zakonski je trebala početi 1. svibnja i trajati do 30. rujna. Obrana nije počela 1.svibnja, trebala je 15. lipnja. Nije počela ni 15. lipnja, a 22. lipnja - šteta! Znate da počinje turistička sezona, a mi smo kadri zatvoriti autoput Zagreb – Macelj pa da vidimo veselja. Nije prijetnja, nego neka se prime posla”, poručio je Salatko.

Ministrica Vučković: DHMZ zadužen za protugradnu obranu....

O posljednjoj tuči i protugradnoj obrani ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja je danas bila u Krapinsko-zagorskoj županiji ustvrdila da je obrana počela 15. lipnja te da je Državni hidrometeorološki zavod zadužen za njezino provođenje za što su osigurana potrebna sredstva.

"Više puta smo čuli što nadležna državna tijela, stručnjaci, znanstvenici misle o učinkovitosti tog sustava, što misle svjetske organizacije. U ovom trenutku bih htjela poručiti i poslati umirujuću poruku našim poljoprivrednicima. Sustav će se primjenjivati na način kako je to predvidio DHMZ", rekla je Vučković te poslala poruku kako će Vlada osigurati sredstva za štete koje su se dogodile.

"Ministarstvo poljoprivrede, kao i Vlada, nastojat će uvažavati ove posljedice na način koji nije upitan. To su kompenzacijske mjere, programi potpore, investiranje na poljoprivrednim gospodarstvima u svrhu jačanja mogućnosti obrane od tuča samih poljoprivrednih gospodarstava, zaključila je ministrica podsjećajući da se prošle godine sufinancirala šteta na području šest županija među kojima i u Krapinsko-zagorskoj.

Ministrica Vučković bila je danas u Općini Jelenje na otvorenju dječjeg vrtića, izgrađenog u okviru EU Programa ruralnog razvoja.