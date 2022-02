Suradnik blizak Abazoviću tvrdi kako on želi pomiriti dvije Crne Gore. U novoj vladi on navodno više ne želi podvojeni koncept kakav je vladao do sada. Ima veliku mogućnost za dijalogom...

U Crnoj Gori je napeto. Nemaju vladu već deset dana, nakon što je je prošlog petka vladi premijera Zdravka Krivokapića izglasano nepovjerenje.