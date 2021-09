Poznato je da mladi ljudi imaju problema da budu prihvaćeni u politici. No, ukoliko dolaze sa Zapadnog Balkana i žele se obračunati sa organiziranim kriminalom onda ih imaju još više, rekao je šef Diplomatske akademije u Beču Emil Brix prije nego što je prepustio riječ Dritanu Abazoviću. Crna Gora je po prvi puta donijela promjenu na izborima u povijesti svog postojanja. Bila je to prva zamjena starih stranačkih struktura u posljednjih 30 godina. To također pokazuje značajne rezultate u obračunu sa organiziranim kriminalom i budućnost unutar granica Europske Unije, riječi su kojima je mladi Crnogorac albanskog podrijetla otvorio svoj govor.

Naglasio kako regija treba neke nove ljude koji nisu povezani sa 90-ima. Samo na taj način Crna Gora i zemlje iz regije mogu postati dio europske priče, tvrdi zamjenik crnogorskog ministra Dritan Abazović. Priče o prošlosti, prema njegovom mišljenju, u praksi ne mogu stvoriti vizije koje mijenjaju svijet.

- Iza svakog nacionalizma stoji kriminal. Svi koji promoviraju nacionalizam imaju iza sebe grupu koja ima interes u javnim resursima – rekao je za 24 sata čelnik Ujedinjene reformske akcije (URA).

Naznačio je kako je od prosinca 2020. godine sa dolaskom nove koalicije na vlast započeto trnovito krčenje organiziranog kriminala u Crnoj Gori. Zaplijenjena je jedna o najvećih količina kokaina u povijesti zemlje. Riječ je o 1.400 kilograma kokaina koji je pronađen u pošiljci banana poduzetnika Budimira Krstovića, a sudjelovala je i njegova kćer Marina.

Sumnja se da je rekordna zapljena kokaina u vrijednosti od 100 milijuna eura pripadala "škaljarskom klanu". Pošiljka je stigla iz Ekvadora u kontejnerima s bananama kojima je trgovao Krstović, inače stric Igora Krstovića, pripadnika ''škaljaraca'', koji je ranjen prošle godine u Podgorici. S druge strane početkom godine su uhićeni suradnici protivničkog "kavačkog klana" Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, i njegova desna ruka Marko Miljković, zvani Zver ili Mesar zbog okrutnih likvidacija koje su počinili. Nevolja je javnost šokirao kada je izjavio da se sastao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučić koji je od njega naručio usluge.

Nova crnogorska vlada se susrela sa mnogo izazova pa i sa mogućim bankrotom koji je mogao uslijediti zbog paralize turizma uslijed COVID-a -19. No, to je riješeno na kreativan način, uz pomoć otvaranja tržišta Kazahstancima.

- Čak 25 posto našeg GDP-ja dolazi iz turizma. Da smo izgubili ovu sezonu bankrotirali bi. Ove godine smo vratili 75 posto u usporedbi s 2019-om. Organizirali smo pet puta tjedno letove iz Kazahstana te otvorili naše tržište za nove goste. Oni su imali tradiciju ljetovati u drugim zemljama poput Malezije što je sada bilo otežano zbog mjera zaštite od korona virusa. 40 tisuća Kazahstanaca je posjetilo Crnu Goru po prvi puta – kaže Dritan Abazović te dodaje da budućnost turizma Crne Gore leži u luksuznoj ponudi te dizanju standarda.

Između ostalog ističe kako je u Crnoj Gori teško uvjeriti stručnjake da rade za vladu jer su plaće jako niske. No, jedno je sigurno, za nove promjene potrebne su i nove snage.

- Trebamo nove ljude u politici kako bi promijenili nešto. Sa starima ljudima sve ostaje po starom. Podržavajući loše političare ne možemo očekivati dobre rezultate – zaključio je Abazović za 24 sata tijekom gostovanja u Beču.