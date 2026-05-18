GRAD TUGUJE ZA UBIJENIM MLADIĆEM

Drniš proglasio Dan žalosti u utorak: 'Kupio je odijelo za maturalnu, svi su u šoku'

Piše Iva Tomas,
Dan nakon tragedije u Drnišu, gra?ani pale lampione za ubijenog 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je ubijeni maturant pohađao

Grad Drniš u šoku je nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića koji je radio kao dostavljač. Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je u ponedjeljak kako su građani proveli dvije neprospavane noći, dok će u utorak biti proglašen Dan žalosti i održan pogreb stradalog mladića, piše Slobodna Dalmacija.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija, rekao je Dželalija. Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i trebao je imati maturalnu večer 29. svibnja i kupljeno odijelo. Teško mi je o tome govoriti, rekao je gradonačelnik Drniša.

Uhićeni Kristijan Aleksić
Uhićeni Kristijan Aleksić | Video: Petra Mustać/24sata

Dodaje kako je jutros izišao u grad i zatekao ga potpuno praznog, tržnica i ulice bile su bez prolaznika. Drniš se mora početi vraćati u normalan život, ali djeci u školama bit će potrebna psihološka pomoć.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Trebat će, vjerojatno, i djeci u školama pomoći. Moramo sad psihološki pomoći i zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, nije ovo jednostavna situacija, ističe Dželalija.

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je ubijeni maturant pohađao.

Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove. Stigle fotke privođenja
ZAVRŠENA POTRAGA

Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove. Stigle fotke privođenja

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku
STRAVA U DRNIŠU

Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku

Kristijan Aleksić (50) smaknuo je mladića (19) • Bio je tempirana bomba, 1994. je ubio djevojku (22) • Bio je vrlo neugodan prema djevojkama
Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'
KONOBAR IZ PIZZERIJE

Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'

Razgovarali smo s kolegom ubijenog mladića koji je do prije 15 dana radio s njim u pizzeriji. Kaže da dostavljači ubojici nisu inače dostavljali te da on ubojicu nikad nije posluživao...

