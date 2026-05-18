Drniš proglasio Dan žalosti u utorak: 'Kupio je odijelo za maturalnu, svi su u šoku'

Grad Drniš u šoku je nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića koji je radio kao dostavljač. Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je u ponedjeljak kako su građani proveli dvije neprospavane noći, dok će u utorak biti proglašen Dan žalosti i održan pogreb stradalog mladića, piše Slobodna Dalmacija.

- Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija, rekao je Dželalija. Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i trebao je imati maturalnu večer 29. svibnja i kupljeno odijelo. Teško mi je o tome govoriti, rekao je gradonačelnik Drniša.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Uhićeni Kristijan Aleksić | Video: Petra Mustać/24sata

Dodaje kako je jutros izišao u grad i zatekao ga potpuno praznog, tržnica i ulice bile su bez prolaznika. Drniš se mora početi vraćati u normalan život, ali djeci u školama bit će potrebna psihološka pomoć.

- Trebat će, vjerojatno, i djeci u školama pomoći. Moramo sad psihološki pomoći i zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, nije ovo jednostavna situacija, ističe Dželalija.

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je ubijeni maturant pohađao.