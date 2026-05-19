Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
Drniš se oprašta od ubijenog maturanta, danas je sprovod
Na društvenim mrežama oglasila se i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Pavasović Visković o ubojstvu u Drnišu: Pravosuđe ne sprječava ništa, oni samo kažnjavaju ljude
Kako je moguće da bude u poziciji da nekome opet oduzme život? Pa, apsolutno je moguće! Ako se ne varam, on je osuđen na kaznu zatvora od 15 godina, u tom trenutku to je bila skoro pa maksimalna kazna za to kazneno djelo. Tu je kaznu izdržao, rekao je u razgovoru za RTL odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.
S Lukom je u posljednjim trenucima njegova života bio njegov prijatelj Ivan.
Za HRT je kazao kako se Luka bojao dostaviti hranu na tu adresu, kako mu se ponudio da odu zajedno..
- Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan.
Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...
- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...
Cijela Hrvatska zavijena je u crno nakon užasnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu. Kristijan Aleksić, kojem je Luka dostavljao pizzu, upucao ga je iz vatrenog oružja i dao se u bijeg. Uhićen je nakon nekih gotovo 30 sati u bijegu.
Luka je sljedeći petak trebao plesati u odijelu na svojoj maturalnoj zabavi. U tom odijelu će ga, odlučila je njegova majka, pokopati, izvijestio je RTL.
Luka će danas biti pokopan na groblju u Drnišu u 17 sati. Prije toga, danas u 11.30 sati za njega će biti održana komemoracija u školi.