Drniš se oprašta od ubijenog maturanta, danas je sprovod

PRIJATELJ

S Lukom je u posljednjim trenucima njegova života bio njegov prijatelj Ivan.

Za HRT je kazao kako se Luka bojao dostaviti hranu na tu adresu, kako mu se ponudio da odu zajedno..

- Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - kazao je potreseni Ivan.

Šokirani mladić odmah je nastavio s pričom...

- Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju - kazao je prijatelj ubijenog Luke za HRT...