Turudić o stravi u Drnišu: Šaljem izvanredni nadzor u Šibenik, utvrdit će se je li bilo propusta

Cijela Hrvatska zavijena je u crno nakon stravičnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu. Kristijan Aleksić (50), kojem je Luka dostavljao pizzu, upucao ga je iz vatrenog oružja i dao se u bijeg. Uhićen je nakon nekih gotovo 30 sati. Luka je sljedeći petak trebao plesati u odijelu na svojoj maturalnoj zabavi. U tom odijelu će ga, odlučila je njegova majka, pokopati.

Ubojstvo je pokrenulo lavinu pitanja o funkcioniranju pravosudnog sustava, s obzirom na to da je Aleksić otprije bio poznat policiji i pravosuđu, a protiv njega se vodio postupak zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Ključno pitanje koje se postavlja jest zašto Aleksiću, nakon što je 2023. godine prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, nije određen istražni zatvor ili barem mjere opreza.

Turudić je potvrdio da Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku tada nije podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora, a razlozi takve odluke bit će predmet istrage. Najavio je da su njegove zamjenice već upućene u Šibenik kako bi provele izvanredni nadzor nad radom na tom konkretnom predmetu.

​- Vidjet ćemo kako je postupanje bilo i je li bilo po zakonu. Sad je sve preuranjeno govoriti. Javnost će biti pravovremeno obaviještena o svemu - dodao je.

​- Počinitelj je 11. prosinca 2015. godine pušten na uvjetni otpust s izdržavanja kazne zatvora po objedinjenim kaznama koja je bila u trajanju od 16 godina. Ne postoje u Zakonu o kaznenom postupku niti u Kaznenom zakonu mjere koje bi se provodile nad njim osam godina nakon počinjenja djela - istaknuo je Turudić.

Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dodao je da su sve mjere nadzora nakon uvjetnog otpusta odavno prestale. Optužnica protiv Aleksića za posjedovanje oružja iz 2023. godine odavno je potvrđena, no sud nikada nije zakazao niti jednu raspravu.

Državno odvjetništvo je već u listopadu prošle godine provelo jedan izvanredni nadzor u šibenskom ODO-u, gdje su utvrđene određene nepravilnosti, nakon čega su provedene i kadrovske promjene. Kristijan Aleksić osoba je s dugom povijesti kriminalnih djela.

​- Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno i da nije bila zakazana niti jedna rasprava. Tu državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava i da je postupak trajao. Možda bi to preveniralo počinjenje kaznenog djela, možda bi dobio kaznu - rekao je Turudić.

Na pitanje je li predložena kazna od godinu dana zatvora bila dovoljna, Turudić je odgovorio da nikada nije čuo da je za to kazneno djelo, za koje je zapriječena maksimalna kazna od tri godine, izrečena maksimalna kazna. Naglasio je da bi, čak i da je osuđen na maksimalnu kaznu, Aleksić vjerojatno već bio na slobodi u trenutku kada je počinio ubojstvo.

Kristijan Aleksić, osuđen za teško ubojstvo 2002., ponovno pod istragom zbog ubojstva | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Turudić je također odbacio bilo kakvu odgovornost ministra pravosuđa u ovom slučaju. Istaknuo je da ne vidi razlog zbog kojeg bi on trebao podnijeti ostavku. Naglasio je da argumentacija da predmet nije bio hitan jer nije bio pritvorski "posve pogrešna".

Istaknuo je kako je pročitao priopćenje šibenskog Općinskog suda te ga nazvao iskrivljenim tumačenjem hitnosti u kaznenom postupku. Smatra da je temeljni postulat kaznenog prava brzina i efikasnost, a da izlika o vrsti predmeta ne može biti opravdanje za dugotrajno stajanje spisa.

Kritizirao je razliku između takozvanih pritvorskih i ostalih predmeta kao ključnog kriterija za hitnost.

​- Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, po meni je posve pogrešno - kazao je Turudić.

Inzistira na načelu da se svaki kazneni postupak mora tretirati kao prioritetan i da odgoda ne može biti pravilo.

​- Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Svaki predmet je hitan - podcrtao je.

Na pitanje jesu li sudovi prespori, odgovorio je da načelno jesu.

- Uvijek govorim da sudovi i DORH postupaju po načelu spojenih posuda. Ne može biti dobar DORH, a loš sud i obrnuto, oni su ovisni jedni o drugima... - objasnio je.

Turudić je ponovio zašto Aleksiću nije određen istražni zatvor 2023. godine.

- Rekao sam već, utvrdit ćemo je li bilo propusta. Da je istražni zatvor i utvrđen on bi mogao trajati tri mjesaeca. Dva su odvjetnika davala različite odgovore, vi znate kojem se ja odvjetniku priklanjam - rekao je.