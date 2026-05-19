Obavijesti

News

Komentari 19
LUKINA INSTRUKTORICA IZ AUTOŠKOLE

Luka je položio vozački i krenuo zarađivati džeparac: Predivno dijete, spremao se za maturalnu

Piše Renato Jukić, Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
Luka je položio vozački i krenuo zarađivati džeparac: Predivno dijete, spremao se za maturalnu
9
Foto: Autoškola Drniš/Facebook

"Bio je predivno dijete, prekrasan mladić u svakom pogledu. Uljudan, pristojan, kulturan, pametan, uredan.." opisuju ubijenog Luku njegovi Drnišani...

U lipnju 2025. godine Luka Milovac položio je vozački ispit. Ispred 'friško' punoljetnog mladića bio je čitav život, planirao je studij u Splitu, počeo je raditi kao dostavljač u pizzeriji kako bi zaradio za džeparac, veselio se maturalnoj zabavi koja je bila na rasporedu ovog petka...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Građani pale svijeće za ubijenog Luku Zagreb: Građani pale svijeće za ubijenog Luku Zagreb: Građani pale svijeće za ubijenog Luku
9
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ali mladi život ugašen je u kasnim satima subote. Maturant Luka samo je radio svoj posao, otišao je dostaviti pizzu, monstrum Kristijan Aleksić koji je naručio dostavu upucao je mladića i dao se u bijeg. U bijegu je bio 30 sati prije nego što su ga ulovili.

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK Turudić o stravi u Drnišu: Šaljem izvanredni nadzor u Šibenik, utvrdit će se je li bilo propusta
Turudić o stravi u Drnišu: Šaljem izvanredni nadzor u Šibenik, utvrdit će se je li bilo propusta

O ubijenom Luki Drnišani imaju samo riječi hvale. Opisuju ga kao divno dijete, s odličnim smislom za humor, govore kako je uvijek htio pomoći...

- Bio je predivno dijete, prekrasan mladić u svakom pogledu. Uljudan, pristojan, kulturan, pametan, uredan...Nije nikad izostao sa dogovorenog sata - rekla je za 24sata njegova instruktorica vožnje Andrijana Cigić iz Autoškole Drniš.

Luka je vozački položio iz prvog pokušaja.

- Vidjela sam ga dva dana prije tragedije, slučajno smo se sreli i popričali. Baš je bio parkirao pa smo o tome popričali, mali smo grad, i ostajemo u kontaktu sa svim svojim učenicima - kaže instruktorica vožnje.

Foto: Autoškola Drniš/Facebook

Dodaje kako ovo nije samo tragedija Drniša, već tragedija cijele države...

PSIHO IZ DRNIŠA Svi zločini Kristijana Aleksića: Dvaput je ubio, krao, napao zatvorenika, izrađivao oružje...
Svi zločini Kristijana Aleksića: Dvaput je ubio, krao, napao zatvorenika, izrađivao oružje...

- To je moglo biti moje dijete, bilo čije dijete. Užas.. - u šoku je instruktorica.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazala je kako je grad i dalje u šoku, kako smatraju da su ih izdale institucije...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo' VIDEO
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo' | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

- Evo, već su prošla tri dana, ali mi još uvijek ne spavamo. Mi smo još u šoku, treperimo, svi smo van sebe. Naši maturanti među kojima je bio i Luka spremali su se za špalir u petak, a onda je sva njihova sreća prekinuto u jednom trenutku. Strašno.  Mislim da su nas izdale institucije. Takvu osobu kao što je Kristijan Aleksić trebalo je nadzirati, a ne prepustiti samu sebi. Sigurna sam kako je sustav zakazao. Mene kao građanina ne zanima tko je zakazao u tom lancu i tko će snositi odgovornost. Mene zanima samo da živimo mirno i da sigurno hodamo ulicama. I ja sam majka dvoje djece i ne mogu prihvatiti činjenicu da smo prepušteni na milost i nemilost monstrumima. Zato pozivam sve građane da dignu svoj glas i iskažu nezadovoljstvo postojećim sustavom. Mislim kako se zakoni moraju mijenjati u korist zaštite građana - kazala je Andrijana za Slobodnu.

SUSTAV OPET ZAKAZAO Drnišani organiziraju prosvjed nakon ubojstva Luke: 'Ogorčeni smo, potreseni i slomljeni...'
Drnišani organiziraju prosvjed nakon ubojstva Luke: 'Ogorčeni smo, potreseni i slomljeni...'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Građani pale svijeće za ubijenog Luku, u Šibeniku 19 minuta šutnje VIDEO
Građani pale svijeće za ubijenog Luku, u Šibeniku 19 minuta šutnje | Video: 24sata/pixsell

U utorak je u Drnišu proglašen dan žalosti, u 17 sati na rasporedu je sprovod ubijenog Luke. Pokopat će ga u odijelu u kojem je ovog petka trebao plesati na svojoj maturalnoj večeri. U srijedu u 19 sati najavljen je prosvjed u Drnišu...

Ovdje pratite sve oko ubojstva u Drnišu iz minute u minutu

TEŠKI PROPUSTI Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...
Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
PREVELIKA TUGA

Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...'

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...
Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...
TEŠKI PROPUSTI

Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...

Policija je Kristijanu 2023. oduzela oružje i streljivo (42 metka), no sudski proces nije počeo, a Kristijan je izradio novi pištolj. Dok normalni Drnišani proizvode sir iz mišine, ovaj je izrađivao samokrese...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026