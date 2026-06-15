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Drogirani bježali policajcima na Pelješcu, pa pokušali zamijeniti mjesta. Vozač ide u zatvor

Piše Marta Divjak,
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Drogirani bježali policajcima na Pelješcu, pa pokušali zamijeniti mjesta. Vozač ide u zatvor
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Oboje su odmah pali na preliminarnom testu na droge, koji je pokazao da su "high" na amfetaminima i kristal methu, dok su vađenje krvi i urina u bolnici glatko odbili

Dvoje drogiranih ljudi je u Janjini na Pelješcu pokušalo pobjeći policiji nakon što su ih 13. lipnja oko 1.10 sati ujutro pokušali zaustaviti. No, vozač nije stao već je dao gas pa su policajci upalili rotirke i sirene te krenuli u potjeru. Vrlo brzo su ga sustigli, a onda su svjedočili nevjerojatnoj sceni.

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Vozač i suvozačica (50) su na brzinu pokušavali zamijeniti mjesta u autu jer je za volanom bio 48-godišnjak kojem je vozačka dozvola već ranije ukinuta jer je skupio čak 12 negativnih bodova. Oboje su odmah pali na preliminarnom testu na droge, koji je pokazao da su "high" na amfetaminima i kristal methu, dok su vađenje krvi i urina u bolnici glatko odbili.

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Policija je uhitila 48-godišnjeg vozača i odvela ga na Općinski sud u Dubrovniku, tražeći kaznu od čak 5.690 eura ili 120 dana zatvora. Sudac ga je odmah proglasio krivim i poslao iza rešetaka na pet dana do konačne presude, dok je suvozačica zbog sudjelovanja u ovoj propaloj prevari kažnjena s 1.320 eura.

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