Dojava o bombi u Poglavarstvu u Zagrebu, policija na terenu

Zaprimljene su nove prijetnje o postavljenim bombama na više adresa, a jedna od njih je i zgrada Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Kontaktirali smo policiju koja nam je potvrdila da su zaprimili dojavu.

- Imamo dojavu o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradskog poglavarstva, policijsko postupanje je u tijeku - kratko su komentirali iz policije.