Imamo dojavu o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradskog poglavarstva, policijsko postupanje je u tijeku, kratko su komentirali iz policije.
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Dojava o bombi u Poglavarstvu u Zagrebu, policija na terenu
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Zaprimljene su nove prijetnje o postavljenim bombama na više adresa, a jedna od njih je i zgrada Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Kontaktirali smo policiju koja nam je potvrdila da su zaprimili dojavu.
- Imamo dojavu o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradskog poglavarstva, policijsko postupanje je u tijeku - kratko su komentirali iz policije.
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