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Dojava o bombi u Poglavarstvu u Zagrebu, policija na terenu

Piše Marta Divjak,
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Dojava o bombi u Poglavarstvu u Zagrebu, policija na terenu
Foto: 24sata

Imamo dojavu o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradskog poglavarstva, policijsko postupanje je u tijeku, kratko su komentirali iz policije.

Zaprimljene su nove prijetnje o postavljenim bombama na više adresa, a jedna od njih je i zgrada Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Kontaktirali smo policiju koja nam je potvrdila da su zaprimili dojavu.

ZAGREBAČKA POLICIJA ISTRAŽUJE Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu, školi i igraonici
Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu, školi i igraonici

- Imamo dojavu o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradskog poglavarstva, policijsko postupanje je u tijeku - kratko su komentirali iz policije.

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Komentari 1
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