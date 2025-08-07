Obavijesti

Drogirani mladić napao vozačicu Hitne u Šibeniku pa pobjegao njezinim ambulantnim vozilom

Drogirani mladić napao vozačicu Hitne u Šibeniku pa pobjegao njezinim ambulantnim vozilom
Policija je uz nalog suda pretražila i stan u kojem mladić boravi, gdje su našli još 3,3 grama marihuane. Nakon ispitivanja, predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podignuta kaznena prijava

Prava drama odigrala se u ponedjeljak navečer u Ulici Stjepana Radića u Šibeniku, kad je 23-godišnji muškarac, pod utjecajem droge, napao dvije žene i pobjegao službenim vozilom zdravstvene ustanove. U vozilu je bio sa 29-godišnjom zdravstvenom radnicom, koja je upravljala službenim autom. U jednom trenutku mu je pozlilo, pa je zaustavila vozilo da mu pomogne. Kad mu je skinula pojas, iznenada ju je napao.

U tom trenutku ulicom je prolazila i 32-godišnja zdravstvena radnica, koja je vidjela što se događa i pokušala pomoći. I nju je izmlatio. Potom je sjeo u službeni auto i pobjegao s mjesta događaja.

Policija ga je brzo pronašla i uhitila, a preliminarni test je pokazao da je bio pod utjecajem droge. Kad je napadnuta žena kasnije preuzela vozilo, u unutrašnjosti je pronašla vrećicu s 6,3 grama marihuane i 1,4 grama amfetamina, koje je 23-godišnjak tamo ostavio. Drogu je predala policiji.

U bolnici je kod 32-godišnjakinje potvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Policija je uz nalog suda pretražila i stan u kojem mladić boravi, gdje su našli još 3,3 grama marihuane. Nakon ispitivanja, predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podignuta kaznena prijava.

